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公文曝光！食藥署不知超思進口蛋來源 藍委：極可能禽流感風險蛋

特別檢察官爭取本月對亨特‧拜登提起訴訟

德國之聲／ 德國之聲

上個月被提升為特別檢察官，負責調查亨特·拜登法律糾紛的大衛·韋斯（David Weiss）寫道：「《快速審判法》要求政府最早在2023年9月29日星期五之前獲得大陪審團的起訴書。」

他在一份法庭文件中說：「政府打算在該日期之前就本案提起公訴。」

對亨特·拜登的具體指控和指控數量尚不清楚，但看似非法擁有槍支有關，他被指控在使用毒品期間持有槍支。

韋斯調查亨特·拜登的案件已有五年之久，在被任命為特別顧問之前是特拉華州的律師。

亨特·拜登的法律糾紛

亨特·拜登陷入法律糾紛已有多年，但選舉季來臨之際可能的進行的審判仍引起關注。

之前，亨特·拜登的認罪協議還未獲得法官批准就已破裂。

亨特·拜登與槍支有關的麻煩始於 2018 年，當時他在吸毒的同時購買了槍支。

此外，他還被指控犯有2017年和2018年收入超過150萬美元，卻未繳納超過10萬美元稅款的兩項輕罪。

認罪協議破裂

亨特·拜登曾准備承認兩項故意不繳稅的罪名，並同意其他條件以避免因槍支問題被指控。

然而，這項認罪協議在 7 月接受法官審查期間破裂。辯護律師表示，亨特·拜登遵守了他們與檢察官就槍支指控達成的原始協議條款。

該協議規定，如果他在兩年內不沾毒品、不惹麻煩，就可以免於起訴，他的律師認為該協議仍然有效，但檢察官不同意。

眾議院共和黨人推動調查

自今年1月共和黨控制眾議院以來，亨特·拜登一直是國會調查的目標。

議員們通過向不同機構發出傳票獲得了數千頁的財務記錄，並試圖將亨特·拜登的財務狀況與其父親直接聯系起來。但他們未能提供任何證據證明拜登總統直接參與了兒子的工作，雖然他曾與亨特·拜登的客戶共進晚餐。

喬·拜登今年早些時候宣布競選連任。他潛在的主要共和黨競爭對手、前總統特朗普正面臨一連串的刑事案件。

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