叔父借高利貸「保證人掛媽媽名字」 慈母變厲鬼發飆害慘全家

當家人出現財務問題時，有時不只是個人可能受到影響。像如果經商失敗，保證人又掛著親人的名字，那麼損失就會轉嫁到其他成員身上，造成家人的困擾。近來日本媒體，就報導了一則像這樣的財務糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導」，一位化名青井的20歲女性，平時和父母及一位弟弟，過著一家四口的生活。父親是普通的上班族，母親則是家庭主婦，雖然生活沒有到非常富裕，但也還過得去，經濟上不用為錢煩惱。

然而，從某陣子開始，母親突然就把「沒錢了」、「我們家很窮」掛在嘴邊，讓一家的氣氛相當低迷。還年輕的青井，一開始以為是因為她高中考不好，最後只能就讀私立學校的關係，導致學費太高，拖累一家的開銷。

但某一天青井發現，原來母親將儲蓄的三百萬日幣（約相當於新台幣62.59萬），通通匯給了老家。由於祖父母平常花費不高，理應不需要這麼多錢，再三追問之後，才發現是母親的弟弟，也就是青井的叔父，因為經商失敗的關係，欠下了一大筆高利貸。而他當時的保證人，則填上了母親的名字。

結果，因為金錢上的困擾，讓母親的情緒變得非常暴躁。青井後來考大學成績依舊不理想，只能選擇私立大學就讀，讓母親非常生氣，一星期都只給她吃炒過頭，變得乾癟的泡菜炒豬肉。家中更是不能提起叔父的事，否則母親就會大發雷霆。讓青井只能在心中不停怨恨欠下鉅款的叔父，連累了他們一家。