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農場可與自然共存？ 成為鳥類避難所

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
有研究指出，人類農場中較少開發的地方，還有一些景觀可作為鳥類繁衍的空間。（Wikimedia Commons）
有研究指出，人類農場中較少開發的地方，還有一些景觀可作為鳥類繁衍的空間。（Wikimedia Commons）

農場中的矮樹、籬笆與森林，可以讓鳥類遠離滅絕危機？中美洲哥斯大黎加有研究發現，人類農場中保留的自然景觀，可有助3百多個物種增加數量。但科學家提醒，人類開發已讓大量物種消失，因此保育不只要降低開發原始棲地，還要在已開發地區設法增加鳥類棲息的環境。

小空間可繁衍

根據《美聯社》報導，鳥類學家祖克近日發表研究指出，團隊經過約18年的調查，在哥斯大黎加的小農場中發現430種熱帶鳥類，其中約有305種的數量有保持穩定，甚至出現成長的趨勢。多數成長的鳥類都生活在農場中的矮樹、樹籬，或是裡面沒有被破壞的森林。

此論文的共同作者、史丹佛大學生態學家指出，有些矮樹或是籬笆，對鳥類來說是不錯的築巢地點，且農場內也有很多食物來源，可使鳥類族群繁衍或穩定存在。加州大學聖塔芭芭拉分校的保育生態學教授分析，很少有研究會對熱帶地區經過高度開發後的農場進行觀測，因此此研究很有價值。

注意已開發地區

其中有305種鳥類在18年內維持穩定族群，甚至數量增加，包括巨嘴鳥、侏儒鳥等熱帶鳥類。史密森尼候鳥研究中心的生態學家貝內特也說，很多在農場的鳥可能只是過境的候鳥，但研究發現很多鳥也會在當地繁殖，而且數量是增加的，這對於人類保育與開發之間，可以找到更多平衡點。

但祖克也提醒說，這些鳥類的數量增加，仍難抵銷全球因為大量伐林造成的物種減少，例如鳳梨田對鳥類來說就不是很好的棲地。他認為，學界除了關心人煙罕至的原始山林外，也要多關心被開發過的地方，能否創造更多讓生物生存的空間。

此篇研究被發表在美國國家科學院》期刊。

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美國 鳳梨

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