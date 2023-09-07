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只用幹細胞 以色列團隊培育出極似人類胚胎模型

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

以色列科學家團隊近期在毋須借助精子、卵子或子宮的情況下，成功利用幹細胞培育出一種與早期人類胚胎非常相似的實體模型。研究成果登上國際權威期刊「自然」（Nature）。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）團隊表示，他們利用幹細胞培育出的「胚胎模型」，看起來就和教科書上14天大的真實胚胎示意圖相差無幾，甚至能夠在實驗室內產生讓驗孕呈陽性反應的荷爾蒙。

該團隊培養這種胚胎模型的目標，是為了以道德的方式讓人們了解人類生命最初的時刻。

精卵結合成受精卵後的頭幾週是個充滿劇變的時期，受精卵會從一堆模糊不清的細胞，最終發育成可經超音波掃描辨識的胚胎形態。這是造成流產及先天缺陷的關鍵時期，但科學家目前對此所知甚少。

魏茲曼科學研究院教授韓納（Jacob Hanna）說：「這是一個黑盒子，不是陳腔濫調，我們在這方面的知識非常有限。」

胚胎研究無論在法律、倫理還是技術上都存在爭議，然而，而模擬自然胚胎發育的研究領域如今正在快速發展。

以色列研究團隊表示，這是第一個模擬早期胚胎中出現的所有關鍵結構的「完整」胚胎模型。這份研究已發表於國際權威期刊「自然」（Nature）。

韓納補充說：「這簡直就是14天大的人類胚胎的教科書級樣本，先前從未有過這樣的成果。」

報導指出，與自然發育胚胎所需的精子和卵子不同，這個「胚胎模型」的初始材料是120個原始幹細胞，經過重新編程以獲得分化成人體任何組織的能力，並使用化學物質引導這些幹細胞分化為人類早期胚胎階段的4種細胞類型。

其中約有1%的細胞混合物會開始自發結集成類似、但不全然相同的人類胚胎結構。

韓納說：「你必須使用正確的混合物並為其提供適當環境，它就會開始自動生成，這是個非常了不起的現象。」

這種胚胎模型已獲准繼續生長發育，直到發育到與受精14天後的胚胎相當。許多國家的法律規定，研究人員必須在14天內終止正常的人類胚胎實驗。

科學家希望，胚胎模型能有助於解釋不同類型的細胞如何出現、觀察人體器官最初成形階段，或理解遺傳、基因方面的疾病。

英國倫敦生醫研究機構「法蘭西斯克利克研究中心」（Francis Crick Institute）教授貝吉（Robin LovellBadge）說，這些胚胎模型「看起來很不錯，也很正常」，令他印象深刻。

但他強調，它們並非正常人類的胚胎，而是胚胎模型，只是與正常人類胚胎非常相近。

而胚胎模型能否模擬14天以上的胚胎發育，貝吉認為這並不違法，因為胚胎模型在法律上與胚胎不同，但他說，「有些人樂見這個結果，也有些人不贊同」，這些模型越接近真實胚胎，它們在倫理上遇到的障礙就越多。

研究團隊也強調，使用這些胚胎模型來實現懷孕既不道德也不合法，實際上更是不可能的任務。

團隊 幹細胞 以色列

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