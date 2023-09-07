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騎士為超車逆向 迎面撞上大卡車瞬成火球當場殞命

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為阿賈伊騎乘的機車當場燒成焦黑狀，慘不忍賭。擷自ST.Vincent Times
圖為阿賈伊騎乘的機車當場燒成焦黑狀，慘不忍賭。擷自ST.Vincent Times

南美洲北部蓋亞那東伯比斯(East Berbice)區，一名43歲男子阿賈伊·拉姆錢德（Ajay Ramchand），5日上午9點多騎機車行經肯德爾公路，因為超車行駛到對向車道，未料一輛正在運輸挖掘機的大卡車以時速65公里從對向迎面而來，與機車相撞後瞬成一團火球，現場阿賈伊慘死，48歲的卡車司機勒羅伊·雅各布（Leroy Jacobs）則被當地警方拘留，調查詳細車禍原因。

外媒報導，在兩輛車瞬間起火燃燒之後，阿賈伊和騎乘的機車被卡車往後推出一段距離才停下，阿賈伊雖然被送往醫院急救，但仍宣布死亡。阿賈伊騎乘的機車當場燒成焦黑狀，慘不忍賭。

據了解阿賈伊同樣是名卡車司機，與父親共同以駕駛卡車為業，與妻子育有三子。車禍時剛剛才離開家，正前往新阿姆斯特丹市準備和人談生意，竟因超車逆向當場與家人天人永隔，不甚唏噓。

車禍

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