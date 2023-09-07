影／失控倒車衝進店 5歲女童慘遭撞飛成「夾心餅」
馬來西亞日前發生一起車撞人事件，一輛轎車急速倒退，直直撞飛一名5歲女童。女童如同夾心餅般卡在轎車和店門之間，一旁民眾嚇壞上前解救，所幸女童奇蹟般僅受輕傷。
根據《中國報》報導，9月5日傍晚6時左右，瓜拉雪蘭莪州一間餐廳門口，一台轎車失控倒退暴衝，撞倒一名5歲女童。從監視器畫面中可見，女童原本在與一名男孩嬉戲，門口還有2名成年男子正往店裡走去。
這時，一輛轎車卻突然急速倒退，2名男子雖然迅速避開，背對轎車的女童卻慘遭衝撞，連人帶門被猛力撞進店裡，店牆也遭撞破。事發後，一旁民眾紛紛著急地叫司機移車，一名疑是女童媽媽的女子，更神情慌張的衝到門口，查看女童情況。
警方表示，據初步調查，轎車女司機當時正在停車，要倒車停在停車格時，卻不小心踩下油門，導致轎車失控倒退，將女童撞進餐廳內。
消息指出，女童事後被送往醫院治療，所幸僅受輕傷，臉部被刮傷之外並無大礙，情況已經穩定，並於隔天（6日）出院。
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