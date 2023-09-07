影／失控倒車衝進店 5歲女童慘遭撞飛成「夾心餅」

這次展覽會的標題《浪濤之下亦有皇都》，典故出自日本《平家物語》，在門司港對岸的下關，平家在壇之浦敗給源氏時，年幼的安德天皇問了祖母二位殿（平時子）：「要帶我去哪裡呢？」，她回答「海底也有另一個都城喔！」後就帶著小天皇投水了。

2023-09-07 09:47