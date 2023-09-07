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結婚12年未懷孕…人妻忍痛准丈夫「娶二奶」 結局超展開

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞1名人妻同意讓丈夫再娶另1女子入門，惟丈夫反嚴厲斥責她提出荒唐要求。圖／香港01（網上圖片）
馬來西亞1名人妻同意讓丈夫再娶另1女子入門，惟丈夫反嚴厲斥責她提出荒唐要求。圖／香港01（網上圖片）

矢志不渝的愛情，莫過於此。馬來西亞1名人妻與丈夫結婚12年，卻一直未能懷孕誕子，於是在婚後第3年提出同意讓丈夫再娶，以便丈夫可繼後香燈。沒料到丈夫得悉後，反過來嚴厲斥責她提出荒唐要求，並說出2句話讓她無比感動。如今結婚12年，丈夫一直沒有再娶其他女人，對她的愛更始終如一，令她十分感恩。事件引來網民熱議，大讚「絕世好丈夫！」。

「結婚是一生一世、認定對方是唯一的承諾」，這對夫妻做到了。綜合大馬媒體報道，現年35歲的人妻努魯茜達（Nurulsidah Nafisah）是會計專業的文憑畢業生，丈夫則是割膠工人，本來2人的婚事曾遭反對，但她們未有放棄，2011年4月「拉埋天窗」攜手邁進人生新一頁。

不過婚後生活不似預期。雖然2人夫妻情深，但努魯茜達一直無所出，結婚3年後就因為沒有孩子經常受到周遭人侮辱和嘲笑，讓她悲傷不已，無助下忍痛向丈夫提出可以「再娶」，沒想到丈夫的回應讓她深受感動，「丈夫不僅沒有去找別的女人，他的2句話還觸動了我的心。他說，如果想找別人，不用等那麼多年，早就已經找了；而如果有別的女人，也不一定能獲得孩子」。

丈夫又斥責努魯茜達提出的要求荒唐至極，不准她提起「再娶」，讓努魯茜達心境豁然開朗，「其實我提出（再娶）要求，也是因為別人諷刺我沒有孩子時感到沮喪。但在丈夫開導後，我不再提起讓他再娶的事，我們都繼續努力」。

轉眼12過去，努魯茜達感恩現在生活，丈夫也不會談論生孩子事情，而即使2人沒有生孩子，但丈夫表示對這段婚姻感到很高興。努魯茜達另透露，2人曾到婦產科檢查，獲醫生告知2人身體沒有問題，估計未有孩子只是緣份未到。

事件引來網民熱議，大讚「TRUE LOVE（真愛）」、「絕世好丈夫！」、「真令人羨慕」、「嫁對了人啦」、「祝你們永遠幸福」。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 結婚 馬來西亞 婚姻

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