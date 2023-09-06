在全球84國登上Netflix熱門排行冠軍！《航海王》憑什麼打破漫畫改編真人版的收視魔咒？

摘要 1.真人版《航海王》上架Netflix大獲好評，在84國位居收視排行榜第一，打破漫畫改編真人版的收視魔咒。 2.《航海王》是有史以來最暢銷的日本漫畫，單行本全球累積銷售逾5億冊。該漫畫講述年輕探險家魯夫，與夥伴一起踏上危機四伏的旅程，以尋找傳說中的大秘寶、夢想成為海賊王的故事。 3.真人版《航海王》由原著作者尾田榮一郎親自參與監製、選角，搭配熱愛該漫畫的團隊一起完成，該劇的成功凸顯了，精心製作的動漫，有著改編成影視作品的巨大潛力。

8月31日，《航海王》真人版影集在Netflix正式推出，根據串流數據網站FlixPatrol統計，該劇上線不到一週，已在84個國家的Netflix播映排行榜上位居冠軍，受歡迎程度不言可喻。

相關效應也擴散至該劇演員身上。在首播之前，出演男主角「魯夫」的伊納基戈多伊（Iñaki Godoy），Instagram粉絲數從約2.8萬人飆升至45萬人，現更超過83萬人。

「我要成為海賊王！」「想要我的財寶嗎，想要的話可以全部給你，去找吧！我把所有的財寶都放在那裡！」這些是漫畫《航海王》中的經典台詞。故事描寫船長魯夫與夥伴們，一起踏上危機四伏的航海旅程，尋找傳說中的大秘寶、夢想成為海賊王的冒險經過。

從1997年發行以來，該漫畫在全球累積銷售超過5億本，動畫版製播了1千集後，依然備受歡迎，作者尾田榮一郎則是日本身價最高的漫畫家。

令人意外的是，在該劇公佈選角名單時，不乏有粉絲反對，高喊「不要毀了我的童年！」現在卻獲得廣泛的好評，爛番茄新鮮度來到83%，觀眾評分更高達96%，在IMDb也拿下8.5分的好成績。

該影集為什麼能打破漫畫改編真人版的收視魔咒？

將動畫改編成真人劇，向來是件極具挑戰的任務。如Netflix在2021年推出就反應不佳、續訂無緣的《星際牛仔》，以及2017年僅獲IMDB 4.6分的美國版《死亡筆記本》。對許多老漫畫迷而言，最大的噩夢就是看到心愛的作品慘遭真人化魔改。所謂的「魔改」意味著，對既有的作品做大幅度的改編，往往違背原作本意，或偏離原作核心精神。

不過，考慮到不同媒體形式的限制，它勢必得進行更動。然而，《航海王》可以說是難度極高的代表之一。除了原作中充滿奇幻的角色能力和獨特的身材比例外，要將連載長達26年的作品所建立的世界觀，以及深刻的人物塑造精華，濃縮進只有8小時的影集中呈現，著實考驗製作團隊技術的本事。

《紐約時報》選在該劇正式上線前一天，以「《航海王》創作者希望挑戰『失敗的歷史』」為題，整理、摘錄了尾田榮一郎對此劇選角、漫畫改編成真人劇的看法。從播映成績單來看，它真的做到了。

尾田說，漫畫的真人改編，並不是簡單一比一重新還原，它需要真正思考粉絲們喜歡角色的哪裡？從角色間的互動、情感連結來看，他們的夢想和動機是什麼？最後忠實的呈現這些元素。

也就是說，一部好的真人劇，並不需要對故事進行太多改變，最重要的是，演員能否用漫畫迷滿意的方式再現角色。

《航海王》真人版由Netflix、Tomorrow Studios、尾田三方共同製作，從導演、編劇、劇組到演員，幾乎都是這部漫畫的粉絲。歷時7年，直到尾田滿意才推出，他親自閱讀劇本、做筆記擔任守門員，確保作品以正確的方式被改編。

作為一部以海賊為主題的作品，該劇大量選在南非、西班牙和墨西哥拍攝，這些地方都靠近海洋。去年中，從2010年就沒放過長假的工作狂尾田，甚至停刊1個月，親自遠赴南非監製。製作團隊更找來了原著的聲優配音日文版，台詞一再調整避免尷尬癌。

《INSIDER》指出，不論你是老粉或準備入坑的新粉，都該給此影集一個機會，因為它重現了尾田榮一郎故事中最出色的特點：對人物角色的細膩刻劃，如伊納基戈多伊捕捉到魯夫那無憂無畏的態度、童心和洋溢的活力。

彭博認為，汲取過去的教訓，Netflix對《航海王》真人版的賭注，獲得了回報。

作為一個已經風靡了26年的IP，《航海王》真人劇的成功，正是因為它沒有忘記觀眾愛上它的理由，這值得未來所有動畫改編作品參考。

因為當你已經成功擄獲觀眾的心，其實不必追求令人難以接受的創新，有時候，只需將原本的優點發揮到極致，就能成功。

資料來源：紐約時報、INSIDER、FlixPatrol、彭博

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