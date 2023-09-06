因天候不佳3度延期 日本H2A火箭7日搭載月球探測器升空

日本H2A火箭47號機搭載以首度登陸月球表面為目標的月球探測器，日前因天候不佳3度延後升空，預計9月7日上午將在日本鹿兒島縣種子島太空中心發射。

日本放送協會（NHK）報導，H2A火箭47號機原定8月28日要發射，但因為上空風力強勁未達發射標準，在發射前27分鐘取消升空，第3度因天候問題延後發射，並決定延至9月7日上午8時42分。

H2A火箭47號機今天晚間將被移往發射地。負責發射火箭的日本三菱重工業表示，目前預測9月7日發射場附近天氣大致晴朗，氣象條件沒有問題。

H2A火箭47號機這次除了搭載計畫達成日本首度登陸月球表面目標的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）無人探測器SLIM，還有跟美國國家航空暨太空總署（NASA）等合力開發的新天體觀測衛星XRISM。

有關H2A火箭，受到日本新主力火箭H3一號機今年3月發射失敗影響，JAXA已採取強化兩種火箭共通零件檢查等對策。明天將是日本繼H3火箭發射失敗後再度發射大型火箭，備受關注。