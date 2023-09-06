「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞
成為空服員是不少人的夢幻工作，不過英國一名女子在擔任空姐後，卻決定也同時在麥當勞兼職打工，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，莎弗容（Saffron Laszkowicz）原本在愛爾蘭的廉價航空公司「瑞安航空」擔任空姐。在考上空姐之前，她本來就在麥當勞工作，2022年5月她順利考上空姐，因此辭掉麥當勞的工作。
不過才進入航空業沒多久她就發現，擔任空服員並不像她想像的那麼美好，工資比她想像得還要低得多，讓她不得不在同年10月又回到麥當勞工作。一開始她並沒有辭職，而是選擇同時兼職兩份工作，不過最後她還是決定乾脆辭掉空服員工作，回到麥當勞當正職員工。
她將自己的決定拍成影片上傳TikTok，吸引不少網友留言，好奇她為什麼會做出這樣的決定。莎弗容表示，目前她的薪水比之前更多，就算薪水打平的時候，她也覺得速食店工作壓力比起在航空業工作小得多。而且她喜歡感覺「每分鐘都有薪水」，上班通勤時間也變短了。不只這樣，她也覺得自己能夠花更多時間跟家人相處，而且每次上班還有免費的員工餐，因此她認為自己做了最恰當的決定。
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