氣候危機提高兒童受暴力風險！研究：兩者有直接關係

氣候變遷引發的危機，讓兒童暴露各式暴力風險中。一項由普世教會協會(WCC)委託的研究發現，氣候危機與兒童承受暴力風險有直接關係，這些暴力包含身體與心理層面的傷害。

氣候變化提高暴力風險

據《教會時報》報導，這次研究透過再次分析現有的研究來探討氣候危機如何加劇社會、社區、家庭與個人帶給兒童的暴力風險，結果發現兩者之間有直接關係。

報告指出，氣候變遷提高了武裝衝突、流離失所、貧困、收入不平等、阻礙健康與社會服務發展並心理問題的風險，這些都加劇了兒童承受暴力的風險。

報告指出，暴力可以指身體、心理和性暴力，也包括遺棄、忽略、逼婚、目睹暴力和童工等。WCC兒童事務顧問希德爾表示，「這項研究凸顯了外界亟需明白，解決氣候危機的努力一旦不夠，會對兒童的權利、身心健康的各個層面都形成影響深遠的道德隱憂。信仰呼召我們要從根本原因著手來面對氣候危機，以保護兒童免受全球暖化帶來的嚴重後果。」

青少年是高風險族群

據《非洲新聞台》報導，聯合國兒童基金會研究發現，在評估過49個非洲國家後發現，有48個國家年青少年在受氣候變化的影響程度上屬於高風險或極高風險族群。聯合國環境署副主任波茲指出，「非洲大陸正面臨的水資源壓力，估計將隨時影響2.5億人。」

聯合國兒童基金會也指出，解決氣候變遷的全球資金，不到3%是用在兒童上。波茲表示，「因此本地與國際上都需要擴大努力支持應對氣候變遷以及投資氣候解決方案。」

兒童難以承受乾旱等天災

聯合國兒童基金會表示，兒童在面對洪水、乾旱、風暴和熱浪等危害時，生理上較難承受與生存，生理上更容易受到諸如鉛和其他污染之類有毒物質的威脅。在中非共和國、查德、尼日、幾內亞、索馬利亞和幾內亞比索，當地兒童受到的影響最為嚴重。

本次研究結果刊登在《刺胳針》雜誌上。

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