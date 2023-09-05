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為何上廁所要把頭髮綁起來？醫師揭可怕原因嚇壞一票網友 同業急發聲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女醫師建議上廁所前應該將頭髮綁起來，掀起國外網友一陣譁然。圖／Canva
一名女醫師建議上廁所前應該將頭髮綁起來，掀起國外網友一陣譁然。圖／Canva

生活中一些微小的習慣，透過時間累積，會對身體有巨大影響，例如睡前滑手機，長期下來會導致失眠、注意力不集中等問題。近日有女醫師也拍片分享一個不太好，但大家都沒注意改善的衛生習慣，那就是上廁所前要將頭髮綁起來，但給出的原因令不少網友難以置信，紛紛吐槽醫師，「我能活下去嗎？」、「我每天都做這事，但我還活著」。

根據每日郵報報導，現年29歲、來自新加坡的達莉亞（Daria Sadovskaya）是一名有7年經驗腎臟病專家，日前她在TikTok拍片表示，如果民眾留長頭髮，建議上廁所前應該將頭髮綁起來。

達莉亞解釋，上廁所時長頭髮會垂下來，可能會導致糞便中的細菌傳播至頭髮和臉部，而長出粉刺，「當你大便時，所有細菌都會從糞便傳播到浴室周圍，首先傳播到你的頭髮上，當你的頭髮垂下來時，它會摩擦皮膚，接著細菌就會跑到你的臉上」。達莉亞也說道，當皮膚毛孔被油脂污垢、細菌堵塞時，就會長出粉刺，因此每天清潔對預防粉刺來說很重要。

@sadovskaya_doctor

I feel so happy when my patients know about these simple tips and don’t damage their health. #healthmistakes #healthhubdoctors #healthmythsbusted

♬ Someone cooked here - Ritzecracker

除了上廁所別披頭散髮外，達莉亞也建議，廁所內別放菜瓜布和剃鬚刀，因為菜瓜布放在潮濕地方積累細菌，而剃鬚刀會生鏽，應該放在乾燥地方。此外，在使用護膚產品前，應該先刷牙，以避免細菌留在臉上。

不過這番「上廁所要綁頭髮避免細菌傳播」說法遭到其他同業狠狠駁斥，一名皮膚科醫師約書亞（Joshua Zeichner）表示，「從理論來說，如果長時間在廁所馬桶上用力，油性頭髮會在臉部摩擦，可能會導致毛孔堵塞，然而，無論你是坐在馬桶還是沙發，頭髮垂下來遮蓋住臉，都不會有很大風險」。

許多網友也對達莉亞說法難以相信，紛紛無情吐槽「我能活下去嗎？」、「好吧，我還活著」、「我會把頭髮像圍巾一樣裹在身上」。針對各界的反面回饋，達莉亞淡定回應，「他們會震驚，是因為從來沒思考這點，大多數人會訝異這種小事為何那麼重要」，並說即便只有一個人看到她的影片受到了啟發，並從此好好照顧健康，這對她來說才是重要的。

頭髮 馬桶 醫師 皮膚科 新加坡 TikTok

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