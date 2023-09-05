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飛機上睡不好？女客出招將頭塞進「這巨型物」 網友看了尷尬癌發作

聯合新聞網／ 綜合報導
有國外乘客搭13個小時航班時，攜帶了一個超巨型的充氣枕頭，並分享實際體驗心得。合成圖／Ingimage、擷自TikTok
有國外乘客搭13個小時航班時，攜帶了一個超巨型的充氣枕頭，並分享實際體驗心得。合成圖／Ingimage、擷自TikTok

有些人搭飛機會自備抱枕、毯子等旅行用品，以便補眠時可以更加舒適。日前有國外乘客搭13個小時的航班時，就攜帶一個充氣枕頭來輔助入睡，她更拍影片示範將臉埋進枕頭中間的洞裡，表示這樣能安心休息，強力推薦大讚「實在太值得了！」。影片曝光後引發一陣熱議，但大部分網友看了卻尷尬癌發作，認為在飛機上使用這款枕頭很浮誇，而且會影響到前方乘客將座椅往後靠。

根據《紐約郵報》報導，一名女乘客安妮（Annie Wright）在社群平台TikTok上，分享一款充氣旅行枕頭，她表示，有一次搭13個小時的航班時，坐在中間座位時，為了讓脖子在休息時更安穩，因此事先準備這款枕頭，她也拍影片將頭埋進枕頭的鏤空內，直呼「天哪，太值得了！（睡眠品質）全面升級」，也強調這不是業配，業者沒有贊助她任何錢。

@anniesright

Replying to @Jo im getting the same questions over and over! I hope this helps! (Also so sorry about the stupid filter. I didnt realize it was glitching & im already out and about for the day lol!)

♬ original sound - annie

究竟這款充氣枕頭到底如何使用，根據亞馬遜購物網站的介紹，該款枕頭主打攜帶方便，可以隨時快速充氣，在短短5秒內能擴充成19.7英寸高，而該枕頭採用符合人體工學設計，讓使用者的頭部和頸部能自然向前傾斜，減少頸椎的壓力。此外，枕頭有鏤空設計，讓使用者臉部朝內可以順暢呼吸，旁邊兩側也有開口能讓人抱住枕頭，提供上半身支撐力。該款枕頭販售價為22美元（約新台幣702元），業者強調，無論長途飛機或辦公室午休時，使用該枕頭休息時都能很輕鬆。

該款枕頭兩側有鏤空設計，可以讓使用者睡覺抱住，讓上半身有支撐力。圖／擷自亞馬遜網站
該款枕頭兩側有鏤空設計，可以讓使用者睡覺抱住，讓上半身有支撐力。圖／擷自亞馬遜網站

當安妮的影片上傳至TikTok後，引發網友一陣討論，雖然有少數人留言直呼很酷，「我想要一個」、「每當我在機上睡著時，我的嘴都會不自覺張開，我需要這個東西掩飾」、「我們一落地就從亞馬遜上訂購了」。

但大部分網友卻不看好，表示枕頭充氣後變得很巨型，看起來很浮誇又尷尬，而且會影響到前排客人不能將座椅往後推，另外，有民眾實際使用後，留言指出該枕頭睡起來背部很痛，而且將頭埋入很悶熱，「我有幽閉恐懼症，沒辦法使用它」、「看到這裡我的背都痛了」、「當你前面的乘客將椅子向後放時，你的頭就被困住了」、「我搭飛機時有帶這個枕頭，但空服人員問我可不可以收起來...」、「我有嘗試用它睡覺，但效果不好」。

TikTok 睡眠

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