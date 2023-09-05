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吃7500元龍蝦海鮮餐 一家人嫌貴只付2700走人...餐廳一招處理

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞1間著名海鮮餐廳在網上發文表示，有一家人到餐廳點了龍虎斑、龍蝦等貴價海鮮，最後「埋單」卻嫌收費1102令吉（約1,900港元）太貴，竟然只付400令吉（約700港元）就離開。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage
馬來西亞1間著名海鮮餐廳在網上發文表示，有一家人到餐廳點了龍虎斑、龍蝦等貴價海鮮，最後「埋單」卻嫌收費1102令吉（約1,900港元）太貴，竟然只付400令吉（約700港元）就離開。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage

餐廳海鮮嫌貴，想不付足飯錢就離開？馬來西亞1間著名海鮮餐廳在網上發文表示，有一家人到餐廳點了龍虎斑、龍蝦等高價海鮮，最後「買單」卻嫌收費1102令吉（約新台幣7500元）太貴，竟然只付400令吉（約新台幣2700元）就離開。由於這家人始終沒有回頭支付餘額，餐廳最終報警，要求盡快補回差額。

綜合馬來西亞媒體報導，沙巴亞庇著名海鮮餐廳「Jesselton Point Seafood Restaurant」老闆日前在Facebook發文講述事件。貼文指，事件於8月27日晚上9時30分發生，當時有一家人在餐廳吃飯，點了多項高價海鮮，帳單總計約1,102令吉（約新台幣7500元），但這家人認為食物太貴，且眾人合計只有不到500令吉（約新台幣3400元）現金，於是只支付400令吉（約新台幣2700元）就離開，令餐廳蒙受約702令吉（約新台幣4800元)損失。

從餐廳上傳的收據顯示，這家人點了價值480令吉（約新台幣3300元）的1公斤蒸龍蝦、224令吉（約新台幣1500元）的800克龍虎斑、230令吉（約新台幣1570元）的1.8公斤鹹蛋炒蟹、28令吉（約新台幣200元）的炸魷魚圈，加上3碗飯、椰子水、西瓜汁、可樂、奶茶等飲品，以及約100令吉服務費（約新台幣700元），帳單費用總共1102.02令吉（約新台幣7500元）。

餐廳強調，不管什麼原因，點餐後也沒有藉口不付足金錢，因此要求涉事客人盡快補回差額。餐廳又發布監視器（CCTV）拍下的食客照片，希望網友幫忙尋人。

直至9月2日，餐廳再次發文，指截至當天該家人都沒有現身繳付餘額，餐廳決定報警，再呼籲有關食客盡快現身解決問題。

網友紛紛批評涉事食客行為，「耍賴！」、「吃不起，還扮豪客，丟臉」、「簡直不要臉」、「那根本就是有備而來的，應該不是新手了」。也有網友指出，若認為餐廳食物太貴，可以向餐廳反映或投訴，而非不付完全單，「貴不貴是另外一回事，吃霸王餐就是不對」。

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文章授權轉載自《香港01》

海鮮 餐廳 馬來西亞 帳單 霸王餐

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