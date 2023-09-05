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人渣！27歲女遭5男闖家輪姦、綁手封嘴一舉動更賤 主謀竟是他！

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞1名27歲女子在家睡覺時，遭5名男子闖入睡房輪姦，事後報警求助 。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage
馬來西亞1名27歲女子在家睡覺時，遭5名男子闖入睡房輪姦，事後報警求助 。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage

人渣！馬來西亞1名27歲女子在家睡覺時，遭5名男子闖入睡房輪姦，期間女子遭捆綁雙手、膠帶封嘴，更有人拍下她被性侵的過程。5人得手後離開。女子事後報警，當地警方依強姦罪調查，正追緝涉案男子下落，而經深入調查後，案件主謀竟是女子的姐夫，相信他夥同4名友人犯案。

綜合馬來西亞媒體報導，事發8月30日凌晨3時30分，地點在隆市旺沙瑪珠1民宅， 27歲女子熟睡時，有5名男子闖入睡房，並用膠帶膠布封嘴和捆綁女子雙手，隨後輪性侵她。

5名男子性侵時，更用手機拍下犯案過程，得手後即離開現場。女子凌晨4時許報警，事後被入醫院檢查和接受治療，而其雙手則出現瘀青。

警方依強姦罪調查事件，又公布29歲莫哈末魯拉菲的照片，呼籲民眾協助找人。令人驚訝的是，主謀竟是受害女子姐夫，據報他夥同4名朋友犯案。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 性侵

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