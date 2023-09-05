遺產為何老有紛爭？ 日專家點破「一類人」常自以為應該多拿

俗話說「親兄弟明算帳」，只要牽扯到錢的問題，無論再好的親人，都有可能發生摩擦。特別是碰到遺產分配的時候，更容易出現爭端。日本司法書士加陽麻里布，近來就在媒體上，分析這樣的法律狀況。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，很多人以為遺產的分配多寡，與自己的付出有關。例如，若是在父母生前行動不便，努力照料其起居的人，總是會覺得自己有資格拿到更多遺產。但以日本現行的法律來講，遺產其實都是子女平均分配，並沒有因為出比較多力照顧，就能多拿一點這回事。

因此，常常發生住在外地，甚至國外的子女，在父母死後歸國時，表示自己要依法均分遺產，結果和有出力照顧的人產生衝突。

為了避免骨肉相爭，加陽麻里布認為有三種對策。其一是讓親人事先立好遺書，說明遺產如何分配。如此一來，遺產就會以本人的意願為優先，不一定要照著均分。

其次，則是趁著生前就事先贈與名下財產，如此一來還能確保在過世之後，什麼東西是分配給誰，不會因遺書解讀的不同產生衝突。第三種方法則是善用保險，確保資產及不動產等等的去向。

由於實在有太多遺產相關的爭執案例，因此加陽麻里布建議，一定要尋求法律管道妥善處理，才能夠盡量避免紛爭。