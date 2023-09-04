快訊

高虹安副市長去職 柯文哲胞妹被點名接任？本人打破沉默聲明

海葵颱風台灣本島陸警解除了 澎湖、金門晚間起留意強勁風雨

郭台銘參戰大選...賴柯侯民調下跌 侯友宜宣布明天將提社福政見

暖化使颱風強度飆升？東、西方都釀災 急難處理應變時間變更短

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
杜蘇芮颱風殘餘環流夾帶的大量水氣，重創大陸華北地區，圖為河北涿州3日洪水為患景象。路透
杜蘇芮颱風殘餘環流夾帶的大量水氣，重創大陸華北地區，圖為河北涿州3日洪水為患景象。路透

由於海面溫度升高，導致颱風強度飆升，造成東、西方都有嚴峻災情！颶風「伊達利亞」橫掃美國佛州；中國過去接連遭到颱風「泰利」與「杜蘇芮」侵襲。美國官員也坦言，近期颶風增強速度超乎想像，導致防災處理機關應對時間縮短。

暖化增加颱風強度

半島電視台》報導，颶風「伊達利亞」日前重創美國佛州與喬治亞州。先前該颶風花了不到一天的時間，就從美國氣象評等1級變成4級，更超乎氣象專家的預期，也引發大西洋的颶風一發不可收拾的擔憂。

之所以出現這樣的擔憂，主要是因為今年為「聖嬰年」，西太平洋氣壓通常都會較高，在美國颶風盛行期也會有緩和作用，但卻還是伊達利亞這種強烈的颶風。研究指出，海水暖化導致颶風風速與降雨量增加，如果地球溫度比工業化前平均溫度還要高出2℃，風速就會增加10%。

政府來不及反應

美國聯邦急難管理局(FEMA)局長克瑞斯維爾也於白宮記者會表示，最近幾年颶風威力迅速增強與海水溫度上升有關，導致負責急難處理的地方主管機關應變時間變得更短。

此外，《衛報》報導，中國於過去幾週接連受到颱風「泰利」與「杜蘇芮」的襲擊，造成東海岸的嚴重災情，許多大眾交通系統停駛，農作物災損也相當嚴重。

不願再賣天災險

全球氣候變遷加劇，除了導致颱風狀況更加嚴峻之外，也使得各地也都發生熱浪、野火、冰雹等極端氣候事件，也導致美國愈來愈多大型保險公司不願意提供天災相關產險。

但如果民間企業都不願意銷售天災保險的話，各地政府就成了最後的寄託，如常受颱風侵襲的佛州，就有以稅金成立的佛州公民財產保險公司。但美國環保團體喜艾拉協會執行長傑魯士警告，保險公司會因為擔心理賠破產，所以趕緊撤出，輿論卻認為只要由州政府接手承保就不會破產，這種想法不切實際。

【更多精采內容，詳見

颶風 美國 颱風 暖化 災損 氣候變遷

延伸閱讀

6月起接連風雨 高雄梓官蔬菜專區復耕不及沒菜可收

室外下大雨、室內下小雨 花蓮青年住宅積淹水

雲林上午無明顯風雨卻停班課 縣長張麗善解釋放颱風假原因

海葵颱風來襲台南111棵行道樹被吹倒 竟有人到海岸觀浪

相關新聞

中獎悲劇！男中樂透逾2億元 下場卻悲哀「看清人們真面目」

中頭獎一夜致富，真的是人生贏家？英國1名63歲男子，1995年買樂透中獎獲650萬英鎊（約新台幣2.61億元）獎金，買豪宅、買飛機、買跑車，頓時走上人生巔峰，然而卻是噩夢開始，他揮霍無度，投資失敗，與妻子離婚，更一度坐監及身無分文流浪街頭。目前男子重新振作，過着低調而充實生活，回想中獎時光，他形容是「詛咒」，「看清了生活中各人的真面目」，又認為現在雖然不富有，卻比以往更幸福。

台式小吃風靡巴黎！法國網紅力推「車輪餅」 台人童年回憶成新寵兒

繼珍奶之後，台灣車輪餅成為法國年輕族群小吃新寵。不僅獲主流媒體報導，社群媒體上也受各路網紅與網友力推。許多人因此嚐鮮，也...

豪雨釀災…西班牙2死3失蹤 馬德里逾千人報案求救

西班牙3日遭豪雨侵襲，中部災情慘重。多處道路淹水、交通中斷，至今已2人死亡3人失蹤。馬德里緊急救難中心深夜接獲逾1200...

教師權利不受重視…南韓師罷課抗議恐龍家長騷擾 恐有數十校停課

韓國許多教師今天準備罷課，參與示威集會，要求自身權利獲得更好保障，同時抗議所謂「恐龍家長」的騷擾，聲稱已有一些教師不堪其...

力爭年底前200萬人到訪 南韓政府發布吸引陸客方案

自大陸文旅部宣布開放第三批出境旅行團名單後，不少國家已經準備好要迎接陸客到來。其中，南韓文化體育觀光部4日發布「關於吸引...

黛妃生前音檔曝光 親揭查理不滿哈利是男孩

美國有線電視新聞網(CNN)報導，近日一段黛安娜王妃生前音檔曝光，揭露她生下小兒子哈利時，丈夫查理王子(現為英王查理三世...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦