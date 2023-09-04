暖化使颱風強度飆升？東、西方都釀災 急難處理應變時間變更短

由於海面溫度升高，導致颱風強度飆升，造成東、西方都有嚴峻災情！颶風「伊達利亞」橫掃美國佛州；中國過去接連遭到颱風「泰利」與「杜蘇芮」侵襲。美國官員也坦言，近期颶風增強速度超乎想像，導致防災處理機關應對時間縮短。

暖化增加颱風強度

《半島電視台》報導，颶風「伊達利亞」日前重創美國佛州與喬治亞州。先前該颶風花了不到一天的時間，就從美國氣象評等1級變成4級，更超乎氣象專家的預期，也引發大西洋的颶風一發不可收拾的擔憂。

之所以出現這樣的擔憂，主要是因為今年為「聖嬰年」，西太平洋氣壓通常都會較高，在美國颶風盛行期也會有緩和作用，但卻還是伊達利亞這種強烈的颶風。研究指出，海水暖化導致颶風風速與降雨量增加，如果地球溫度比工業化前平均溫度還要高出2℃，風速就會增加10%。

政府來不及反應

美國聯邦急難管理局(FEMA)局長克瑞斯維爾也於白宮記者會表示，最近幾年颶風威力迅速增強與海水溫度上升有關，導致負責急難處理的地方主管機關應變時間變得更短。

此外，《衛報》報導，中國於過去幾週接連受到颱風「泰利」與「杜蘇芮」的襲擊，造成東海岸的嚴重災情，許多大眾交通系統停駛，農作物災損也相當嚴重。

不願再賣天災險

全球氣候變遷加劇，除了導致颱風狀況更加嚴峻之外，也使得各地也都發生熱浪、野火、冰雹等極端氣候事件，也導致美國愈來愈多大型保險公司不願意提供天災相關產險。

但如果民間企業都不願意銷售天災保險的話，各地政府就成了最後的寄託，如常受颱風侵襲的佛州，就有以稅金成立的佛州公民財產保險公司。但美國環保團體喜艾拉協會執行長傑魯士警告，保險公司會因為擔心理賠破產，所以趕緊撤出，輿論卻認為只要由州政府接手承保就不會破產，這種想法不切實際。

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