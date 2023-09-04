居酒屋店員躲廁所偷偷產下一子 新生兒「詭異姿勢」卡馬桶溺斃

日本近來爆發一起棄嬰事件。一位名為小關菜津美的34歲女性，日前到一家居酒屋上班時，竟然在店家廁所內當場生下孩子。但她隨後刻意棄置，導致嬰兒被發現時已經回天乏術，因此遭到警方調查。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，這起事件發生在8月18日大阪市生野區。死亡的嬰兒身高49公分，體重2865公克，推測應該是懷孕了30到40週左右。由於被發現的當下，嬰兒是「頭朝下、腳朝上」卡在馬桶裡的狀態，且解剖後，發現死因為體內氣泡阻塞呼吸道溺斃的關係，因此排除了死產的可能。

報導指出，小關就是事發居酒屋的員工，當天她在下午兩點開始上班，但到了四點半時，說自己不舒服要休息。等到六點二十分左右，店長見她遲遲未歸，一找之下才發現她人反鎖躲在廁所裡面。因為怎麼樣也不肯打開門，店長還聯絡了小關的母親到場勸說，卻仍被拒於門外。

到了八點，救護人員在店長撥打119通知下來到現場。終於在九點多時，小關才總算把門打開，緊急送醫之後並沒有大礙，但現場同時也發現了嬰兒屍體。小關在接受審訊時，辯稱自己只是生下孩子後棄置不管而已，否認自己是蓄意殺害。

小關的親友表示，過去從沒聽聞她講過懷孕的事，且她現在是單身獨居狀態，所以也不知道孩子的父親是誰。唯一能確定的，就是小小的生命在母親的棄置下，已經就此離去了。