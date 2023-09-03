旅客搭機最常犯錯一件事 空服員曝「我們沒有義務要幫忙」

外國一位名為Cici的空中服務員在TikTok上載影片稱，旅客在手提行李一事上，最常犯的錯誤就是放太多東西進去，導致它難以被放進頭頂行李艙（頭頂行李架）。她還提到一點，是空中服務員其實沒有義務幫人們將手提行李放入櫃中。

美國商業內幕8月12日報道CiCi其中一段影片，談及有關手提行李的事。她出於隱私理由，要求在內文省略她的全名以及她所效力的航空公司名稱。

Cici在TikTok影片中說，她注意到旅客們嘗試將愈多物品塞進手提行李，但她強調說，旅客永遠不要讓自己的行李箱太重。

她稱，人們登機前或能使用手推車放置行李，但把它舉起來放進頭頂行李艙，完全是另外一回事。

Cici指出，「第一件事，特別是對於身材嬌小的女性來說，要確保您可拿起那個包並將它放入頭頂行李艙。」她說：「如果我開始注意到它變得太重而我無法拿起它，那麼我需要做出一些調整。」

她說：「因為我們的工作緣故，我們不應去收拾別人的行李，」她說：「如我們這樣做，就會為身體帶來壓力。」她補充道：「但很多人沒意識到這一點。」

《華盛頓郵報》5月15日稱，舉得起乘客的行李箱不屬於空中服務員須達到的工作要求。在登機過程中，他們的工作重點是確保乘客儘快就座，並注意有否發生任何違規的行為。

以達美航空（Delta Air Lines）為例，它的網站寫道：「收拾行李時，請記住，空中服務員無法主動協助乘客將隨身行李放入頭頂行李箱，但有某些例外情況。」這可能包括他們協助傷健人士乘客、無人陪伴的未成年人士以及長者。

捷藍航空（JetBlue）網站頁面也有類似的說明：「如果（空中服務員）無法提供協助且物品無法放入座位下方，請確保可將物品放入頭頂行李箱中。」

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文章授權轉載自《香港01》