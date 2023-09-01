吃完夜市臭豆腐狂跑廁所！ 妹子慘住加護病房噴10萬醫藥費

吃夜市臭豆腐吃到住院！馬來西亞一對姐妹吃了吉隆坡某夜市的臭豆腐後，疑似食物中毒，開始上吐下瀉，最後住進加護病房，花了快10萬新台幣醫藥費。

根據《星洲網》報導，一名馬來西亞女網友「卿卿子衿」在小紅書發文寫道，8月初時她和家人共4人一起去逛夜市，並買了某攤位的臭豆腐食用。女網友表示，當晚吃了臭豆腐後沒事，隔天早上還跟友人一起有說有笑地吃早餐，豈料回家後肚子開始翻攪，但當時剛好逢生理期，讓她以為只是經痛的不適。

但後來越來越不對勁，開始腹瀉跑廁所，還出現嘔吐及發燒症狀，據原PO表示，當天一天就腹瀉了14次，吐了3次，吐到人都虛脫到快暈倒，一直忍到晚上9點半姐姐下班，才被送到醫院急診，那時血壓已降到只有60左右，趕緊被安排吊點滴，送進加護病房。

原PO表示，經檢驗後被判定是感染了弧菌（Vibrio），原本還不確定到底是不是因為吃了臭豆腐的關係，直到姐姐也因為食物中毒住進同一家醫院，驗出感染了相同的弧菌及輪狀病毒（Rota），以及出院後和一名大學學長談起此事，那人表示自己也有同樣遭遇，輕瀉了兩天而已，但一起吃臭豆腐的兩位朋友都住進了醫院。至此，原PO才確定元兇應該就是臭豆腐。

原PO表示這次的食物中毒事件，在醫院住了5天4夜，花了1.4萬令吉（約新台幣9.6萬元），真的是傷身又傷財，呼籲大家在外飲食要多注意衛生問題。