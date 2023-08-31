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好消息！ 研究：海洋熱浪並未造成魚類數量明顯減少

中央社／ 法國布勒斯特30日綜合外電報導

今天發布的一份跨國研究顯示，海洋魚類經得起海洋熱浪衝擊，數量不會因此顯著減少。這是今年北半球夏季海洋出現破紀錄高溫後，難得突現的好消息。

法新社報導，今年7月各地氣候監測儀回報的海面溫度創歷史新高。不過，從1993年至2019年間在較深海漁場採集的數以千計樣本研究結果來看，海洋熱浪普遍不會影響漁業。

這份研究發表在「自然」（Nature）期刊，主要作者美國加州大學聖克魯斯分校（University ofCalifornia, Santa Cruz）海洋科學系助理教授佛瑞德斯頓（Alexa Fredston）告訴法新社：「我對研究結果感到驚訝。」

她說：「我們已知，在海洋長期暖化下，魚類群聚（fish community）會朝南北極移動來回應。...因此我預期研究結果類似如此，也就是在海洋熱浪出現後，魚類群聚中會有比平常多的暖水魚及較少寒水魚。」

然而最新研究發現，海洋熱浪普遍未造成寒水魚銳減或暖水魚大增。

研究人員分析科學拖網船在北大西洋和太平洋東北部8萬2000次捕撈所採集到的1769種魚類物種資料，以及同時期紀錄到的248波深海熱浪資料。深海熱浪的定義是海水溫度持續5天或以上高於一般的極度高溫。

研究人員注意到，在2014至2016年的一波海洋熱浪過後，在美國西北方的阿拉斯加灣（Gulf of Alaska）魚類數量減少了22%；在2012年另一波海洋熱浪過後，美國東北方的魚類數量增加了70%。

不過報告指出，這些情況「只是例外，而非慣例」。

「在海洋生態系統充滿變因之下，海洋熱浪並未造成生物量改變，或是造成許多世界最大及最多產漁場的魚類群聚出現反轉。」

熱浪 魚類

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