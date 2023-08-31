影／婦人在兒子面前遭大卡車輾斃 案發現場心碎影片曝光

一位母親在教兒子開車時，先是與一輛大卡車發生擦撞，女子下車想找司機理論時，卻當場被輾斃身亡。案發現場影片曝光，令人心痛。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，8月30日早上6點半左右，55歲的利奧妮婭（Leonia Picone）和她 17 歲的兒子，在澳洲雪梨西部的維特萊爾公園（Wetherill Park）練習開車，當汽車接近交叉路口時，一輛大卡車從後方擦撞到他們的車，兒子不得不靠邊停車。

影片中，利奧妮婭下車，走到大卡車前面，試圖引起司機的注意。兒子也從車上下來，與母親僅隔著幾步的距離。沒想到這時，大卡車卻突然加速前進，直接輾過利奧妮婭，兒子眼睜睜看著母親在面前被撞死。

醫護人員到場後試圖挽救利奧妮婭的生命，但已無力回天。兒子雖然沒有受傷，但因受到驚嚇而在現場接受治療。

51 歲的卡車司機把車停在距離現場150公尺的地方，接著被送往利物浦醫院（Liverpool Hospital）接受藥物和酒精測試。警方正對他進行訊問，但尚未提出任何指控。

週三晚間，利奧妮婭的家人聚集在現場悼念她。她的妹妹羅內爾（Ronelle Cameron）難過到說不出話，妹夫則形容利奧妮婭不僅盡心照顧父母，同時也是一位好母親。