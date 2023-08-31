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度假返家腿腫成3倍大誤認扭傷 女子感染「食肉細菌」險沒命

聯合新聞網／ 綜合報導
巴洛原本右膝腫脹被誤診為扭傷，沒想到是感染了食肉菌。圖擷自每日郵報
巴洛原本右膝腫脹被誤診為扭傷，沒想到是感染了食肉菌。圖擷自每日郵報

國外一名女子出國度假以後腳開始異常腫脹，一開始醫生也誤以為她是扭傷了膝蓋，想不到後來才知道是罕見的「食肉細菌感染」，導致女子最後不得不截肢保命。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，33歲的巴洛（Jennifer Barlow）是一名退役軍人，原本的她身體非常健壯，也定期上健身房運動，不過去年（2022年）一月她從巴哈馬度假回來後就開始身體不適，還因此臥床4天。

不久後她的右膝開始腫脹，但剛開始醫生認為巴洛只是扭傷膝蓋，只開給她止痛藥就讓她拄著拐杖回家。沒想到回家後她的腿越來越腫，甚至一度腫到比左邊的腿還大出兩倍，巴洛趕緊再到醫院檢查，這才發現是食肉菌感染，也就是所謂的壞死性筋膜炎

這種疾病通常會沿著筋膜及皮下脂肪層的間隙擴散，病程進展急遽，因此患者的情況會迅速惡化，如果沒有及早控制感染，患者甚至可能喪命。但禍不單行的是巴洛不只染上壞死性筋膜炎，也出現敗血症的情況。敗血症是因為細菌和毒素入侵血液循環後擴散至全身，引發全身性的發炎反應，最嚴重會造成休克及器官衰竭，導致患者死亡。

巴洛必須截肢保命，幸好醫院緊急替巴洛進行手術，才讓她成功撿回一命。過程中她經歷多達30次以上的手術，到現在還是不知道到底為什麼感染這種細菌，不過目前已經開始替安裝義肢募款。

手術

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