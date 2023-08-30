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飛船3號成功登月！印度出動登陸器探測車 證實月球南極有硫存在

中央社／ 新德里29日綜合外電報導
印度太空研究組織今天表示，印度月球飛船3號登陸月球後，探測車已經證實月球的南極有硫存在。歐新社
印度太空研究組織今天表示，印度月球飛船3號登陸月球後，探測車已經證實月球的南極有硫存在。歐新社

印度太空研究組織今天表示，印度月球飛船3號登陸月球後，探測車已經證實月球的南極有硫存在。

印度上週成為第1個在月球南極登陸的國家，也是史上第4個登陸月球的國家。

法新社報導，印度太空研究組織（ISRO）在聲明中說：「月球飛船3號（Chandrayaan-3）登陸器的探測車上配有雷射誘導擊穿光譜儀(Laser InducedBreakdown Spectroscopy, LIBS)，首次對月球南極附近的月球表面元素成分進行實地測定。」

ISRO稱：「這些實地測量的結果，明確證實該地區有硫存在，這是軌道上飛行器中的儀器無法做到的。」

ISRO補充道，光譜儀分析還證實了月球表面有鋁、鈣、鐵、鉻、鈦；另外做的測量，還顯示那裡有錳、矽、氧。

6輪的太陽能月球探測車「普拉岡」（Pragyan）將在各界相對不熟悉的月球南極地區漫遊，並在兩週的有限使用期限內傳回圖像和科學數據。「普拉岡」是梵語，意思是「智慧」。

儘管印度曾遭遇一些挫折，但一直持續追趕其他國家太空計畫的成就，且花費的成本僅為其他國家的一小部分。

印度上一次的登月任務是在4年前，當時在最後的登陸階段降落失敗，被視為是這項計畫的巨大挫敗。

月球飛船3號近6週前在數以萬計歡呼的民眾面前發射後，就一直吸引著大眾的目光。這艘登陸器上週成功登陸月球之前幾天，俄羅斯的月球登陸器才在同一個地區墜毀。

2014年，印度成為亞洲第一個將太空船送上火星軌道的國家，他們接下來還計畫於9月向太陽發射探測器。

ISRO計畫在明年執行地球軌道上為期3天的載人任務。

此外，ISRO也有和日本執行聯合任務的打算，希望在2025年前朝月球發射另一個探測器，並在未來兩年內執行前往金星軌道的任務。

印度太空研究組織今天表示，印度月球飛船3號登陸月球後，探測車已經證實月球的南極有硫存在。美聯社
印度太空研究組織今天表示，印度月球飛船3號登陸月球後，探測車已經證實月球的南極有硫存在。美聯社

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