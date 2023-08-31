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手指長度可看出健康狀況？ 手掌出現這些現象「快看醫生！」

聯合新聞網／ 綜合報導
手指長度可能透露一個人的健康狀況，以及罹患疾病的風險。圖片來源／Ingimage
手指長度可能透露一個人的健康狀況，以及罹患疾病的風險。圖片來源／Ingimage

你好奇自己的健康狀況嗎？答案有可能就在你的「手上」。根據《太陽報》（The Sun）報導，多項研究顯示手指長度能看出一個人的健康程度，以及透露晚年罹患某些疾病的風險。

科學家認為，由於男性擁有更多雄性激素——睪酮，因此男性無名指通常比食指長，女性食指與無名指長度則大多相等。2006年的一項研究還發現，無名指比食指長的人在許多運動中有更好的表現，尤其是田徑。

而根據2008年的另一項研究顯示，手指較長會增加女性罹患膝關節和髖關節骨關節炎的風險。骨關節炎是一種關節會疼痛和僵硬的疾病，雖然無法改變手指的長度，但可以通過保持健康體重、多加運動，及透過飲食控制維持血糖來預防骨關節炎。

除此之外，「手掌」也能顯示一個人的健康狀況。在不感到緊張、炎熱的情況下手掌出汗，可能是甲狀腺功能亢進的徵兆如果手掌上出現紅色或紫色痕跡，可能有罹患心內膜炎的風險，這種疾病罕見卻致命，可能導致心臟內壁感染。另外，手掌若出現紅色斑點，則可能是肝硬化的早期預警信號

關節炎 肝硬化 甲狀腺 膝關節

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