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堅持讓妻在家自然產！夫看YouTube影片學接生 一步驟出錯悲劇了

香港01／ 喬納森
死者為27歲洛加納亞吉，其丈夫睇YouTube學接生，疑做法出錯而令妻子大量出血亡。（網上圖片）
死者為27歲洛加納亞吉，其丈夫睇YouTube學接生，疑做法出錯而令妻子大量出血亡。（網上圖片）

不少人從YouTube上學到不同技能，但不是所有技能也適合！印度有名年輕丈夫，因排斥現代醫學，想用自然方法替妻子接生，拒絕讓快要臨盆的妻子到醫院分娩。從未受過醫學訓練的他，在YouTube上看影片學習後，付諸實行在家中替自然分娩的妻子接生。妻子雖然順利誕下兒子，可是丈夫接生時因找不到臍帶而沒有剪臍帶，導致妻子大量出血昏迷，母子須即時送院搶救，可惜妻子終告身亡。丈夫痛失妻子之餘，還面對可能被警方起訴的下場。

綜合外媒報導，涉事夫婦同為27歲，均為於農務系碩士，居於印度達爾馬普里縣。丈夫馬德什（Madhesh）崇尚天然療法，十分排斥現代醫學，得知妻子洛加納亞吉（Loganayagi）懷孕後，他要求妻子在家中自然分娩，又不讓她進食任何保健藥物及打針，只准她吃天然草藥。

馬德什安排妻子在預產期的前10天返回外母家中待產，夫婦亦拒絕住所附近醫院提供的產前檢查及分娩安排，向院方訛稱會到私人醫院產子。

同時，未曾受過正規醫學訓練的馬德什，竟決定在YouTube上看影片自學如何接生。本月22日半夜，洛加納亞吉感到陣痛，馬德什便運用在YouTube學到的技巧，在外母及家人的協助下，替自然分娩的妻子接生。雖然妻子最終誕下兒子，但他卻找不到臍帶，未有替兒子剪掉臍帶，其後妻子突然大量出血，陷入昏迷。

丈夫看YouTube影片學接生，疑做法出錯而令妻子大量出血亡。（網上圖片）
丈夫看YouTube影片學接生，疑做法出錯而令妻子大量出血亡。（網上圖片）

家人急忙將母子送院求醫，洛加納亞吉曾被轉送到私人醫院搶救，惟最終不幸身亡，而初生兒子則無大礙。有醫生發現，洛加納亞吉或因用了錯誤方法接生，造成大量出血致死，於是向警方報案。當地警方接手調查事件，表示有可能對馬德什提出起訴。

報導亦指同類事件並非首次發生，2018年印度曾有1名28歲孕婦在家分娩，由於該胎為夫婦的第二名孩子，丈夫決定利用網上資料自學接生，並要求數名沒有專業資格的友人協助，最終孕婦因失血過多難產而亡。

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文章授權轉載自《香港01》

死者為27歲洛加納亞吉，其丈夫睇YouTube學接生，疑做法出錯而令妻子大量出血亡。（網上圖片）

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