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「致中國人，本店食材產福島」東京餐廳疑涉歧視 大陸博主報警

香港01／ 撰文：孫聖然
日本東京一間餐廳公然掛出招牌，上面寫有「致中國人，本店食材都是福島產的」，其疑似歧視中國人的行為惹得大陸博主不滿。（示意圖／Ingimage）
日本東京一間餐廳公然掛出招牌，上面寫有「致中國人，本店食材都是福島產的」，其疑似歧視中國人的行為惹得大陸博主不滿。（示意圖／Ingimage）

日本東京一間餐廳公然掛出招牌，上面寫有「致中國人，本店食材都是福島產的」，其疑似歧視中國人的行為惹得大陸博主不滿，當場報警處理。在警員的溝通之下，店家最終更換了招牌上的文字，期間一名路過的律師也認為店家行為涉嫌歧視。

週一（ 28日），一名常居日本的博主「油頭四六分」發佈影片稱，東京新宿一間居酒屋門前公然掛出「致中國人，本店食材都是福島產的」的招牌，認為此舉充滿歧視意味，「我不知道這個店是什麼意思，你自己想吃福島食材沒有任何問題，為什麼要帶上中國人？」，隨後撥打「110」報警。

3名警員到場後發現店主不在店內，經過一番等待，身著鮮豔襯衫、髮型十分獨特的白髮店主才姍姍來遲。警員詢問後表示，店家行為只是想告訴顧客店內使用福島食材，「若不想吃福島食材，就別來我家吃飯」。「油頭四六分」就認為店家完全可以寫「顧客通知」，但不寫美國人、英國人，專門寫上「中國人」並不妥。

日本東京一間餐廳公然掛出招牌，上面寫有「告訴中國人，本店食材都是福島產的」。（影片截圖）
日本東京一間餐廳公然掛出招牌，上面寫有「告訴中國人，本店食材都是福島產的」。（影片截圖）

警員表示，怎樣寫招牌上的內容，是店鋪經營者自己的權利和判斷，且內容每天都會更換，警方也沒有辦法強制要求其更改。此時，一名自稱是律師的人剛好經過，還說「這寫的確實有些過分，我覺得不能這樣，這有歧視的意味」 ， 該律師並稱，若需要提起民事訴訟，自己願意作出説明。

最終，店主更換了招牌上的內容，「油頭四六分」也向其表示「謝謝」。「油頭四六分」最後表示，「如果在國外認為自己被歧視，讓你感到不舒服的時候，一定要勇敢地反擊，要用正當的權利解決自己的訴求，每個人都應該得到尊重。」

網友看完內容後，紛紛留言表達意見表示「所以中國人都趕緊回國，讓日本的旅遊業爆跌」、「其實我覺得這牌子不錯，公開告訴你們是核食剛好讓擔心的不會去吃」，有些網友表示「真是過分啊，明明是全地球都受影響的事情，結果搞得好像只有中國在挑事」、「店家完全可以把中國人三個去掉，只提醒顧客用的福島食材就好了，平等對待每一位顧客」、「拿日語寫這種東西明明是給日本人看的，不過是通過排外喚起日本人的愛國情緒，以增加營業額的破手段」，有歪樓的網友說「這店主髮型，剛輻射完的感覺...」

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文章授權轉載自《香港01》

福島 日本 民事訴訟

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