金氏紀錄認證！93歲日本全職OL：工作讓我快樂 何必退休？

人類進入百歲時代，「活到老做到老」不再是苦命代名詞，你可以學習把工作當成好命事！日本一位高齡93歲的OL，獲頒金氏世界紀錄「世界最高齡的主管」，她的工作哲學不僅讓她維持健康長壽，更啟發無數職場老手與菜鳥。她如何找到工作的意義並樂在其中？這位世界第一的超高齡員工，將傳授她的秘訣心法。

1930年出生於日本大阪的玉置泰子，25歲時加入了生產螺絲的SUNCO工業，往後60幾年一直擔任公司財務和總務，並逐步晉升為課長。2020年11月，玉置課長以90歲之姿，被金氏世界紀錄認定為「世界最高齡的主管」。並且在2022年5月出版書籍《92歲總務課長教你的事》，連續三週再版，引起廣大回響。

玉置課長今年93歲仍在崗位上服務，並且朝九晚五全職出勤。她說道：「我沒有退休計畫，只要能工作我就會一直努力！」

93歲的玉置課長，是金氏世界紀錄認證最高齡主管。取自NEWS WEEK

剛到職就想逃？「轉念」服務一輩子

當年25歲的玉置課長剛到SUNCO工業報到，對比以前工作的氣派大樓，她發現公司規模顯然小了許多......而且「總務」的工作包山包海，甚至還要負責員工宿舍的伙食。心生厭煩的她索性請了一週的假，逃避不去上班。

她心想：「或許這不是我想做的工作？」還打電話去給表姊抱怨一番。結果表姊非常生氣地訓斥她：「你連像樣的工作都沒完成，有什麼資格說嘴？好好工作再來抱怨吧！」

那一刻，玉置課長豁然開朗。原來她一直被公司的小規模所限制，她反思：「我真的認真對待過工作嗎？」從此玉置課長改變了心態全心投入，一路工作至今。

40歲左右的玉置課長（中），是當時最年輕的主管。取自MBS NEWS

93歲的EXCEL高手，敢於接受新挑戰

你可能會想，玉置課長一定像公司老前輩一樣排斥3C產品，常喊著要年輕人幫忙吧？事實上，她可不是那種對數位工具一竅不通的「老摳摳」。

玉置課長70幾歲時，公司導入電腦協作，她放下常用的算盤和手寫帳本，從0開始學起EXCEL。如今，她除了是公司公認的EXCEL高手外，也會使用Word和PPT，對各種文書軟體駕輕就熟。而且，玉置課長平常也會滑臉書，蒐集網路資訊，對於3C可是毫不懼怕。

詢問同事對玉置課長的看法時，他們說：「看到玉置課長年紀這麼大，都還在接受各種挑戰和新事物，這讓我更想好好努力。」

玉置課長不怕接受新挑戰，3C也是駕輕就熟。取自 OSAKA LADYGO

與年輕人「無代溝」的職場智慧

身為職場最資深前輩，玉置課長反而更不愛倚老賣老。被問到，和年輕人不會有代溝嗎？她說，直到70歲前她都還和同事一起出遊滑雪，哪有什麼代溝！不過，現在說想要去滑雪的玉置課長，則因為高齡被周遭的人紛紛阻止。

以下是玉置課長分享，職場老鳥「不應該」做的3件事：

1.不要用耳朵，用心聽

用心去理解年輕人的感受，如此一來你才不會輕易否定對方，甚至會被對方的熱情所打動。

2.不要講失敗的故事

失敗經驗如果沒有成功的結尾做結，那僅僅會被當作笑話來看待。除非你能夠具體說出如何逆轉勝，否則不要宣揚失敗的故事。

3.不要吹噓當年勇

陳年的豐功偉績沒有證據，還可能會被無限誇大，不要再吹噓無法應證的當年勇，聽多了會令人厭煩。

玉置課長（中）經常向年輕同事請教工作方法。取自OSAKA LADYGO

樂在工作不退休，93歲課長教我的事

即使已經93歲，但玉置課長的工作內容並沒有比旁人輕鬆，或是有特別禮遇。玉置課長被問到，如何能像她一樣持續樂在工作？她回答：「工作讓我有被需要的快樂，又何必要退休？」

玉置課長8金句

1.說別人壞話，好運氣會溜走。 2.今天的努力，必定會為明天的成功鋪路。 3.無論做什麼工作，都要把自己當作主角。 4.即使今天犯了錯，也不必把過錯帶到明天。 5.我相信無論年紀多大，人類都可以持續成長。 6.無論什麼工作，都要把合作者的感受放在第一順位。 7.「整潔感」是第一，第一印象不佳就沒有第二次機會。 8.把普通的小事貫徹始終，就會造就你與平凡的差異。

玉置課長的不懈精神與工作哲學，無疑是一個充滿啟發的典範，她不僅在工作中取得顯著的成就，也為身邊同事豎立正能量的楷模。玉置課長提醒我們，年齡並不是追求卓越的阻礙，人們應該以更加積極的心態，迎接工作與人生的新挑戰。

（本文出自2023.08.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）