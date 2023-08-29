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悲！家人借巨債送美國留學 22歲男看店檢查手槍走火爆頭慘死
22歲印度青年今年初到美國深造，早前在商店獨自看店時檢查手槍，意外對著自己頭部開槍自轟，當場死亡。在印度的青年家人知悉噩耗後，悲痛不已，由於家人早前為了送青年赴美，不惜賣掉田地及借下400萬盧比（約154萬台幣）巨債，令他們不但失去至親，還要背負巨額債務，情況雪上加霜，因此他們希望通過網上眾籌，為青年籌措運送遺體回國費用，讓他得以回鄉安息。
綜合外媒報導，來自印度的22歲青年潘卡吉（ Pankaj Rana ），於本月21日中午約1時，在美國阿拉巴馬州錫拉科加一間商店工作時，從櫃檯下拿出店主手槍檢查，其間用槍口對著自己臉部，下秒不慎走火被子彈擊中頭部倒下，當場死亡。1名休班消防員路經該店，發現潘卡吉躺臥在血泊中報警。整個可怕事發經過被店鋪的監視器拍下。
潘卡吉身在印度的家人獲悉噩耗後悲痛不已，他們指去年12月才向旅行社支付了400萬盧比（（約154萬台幣），送潘卡吉到美國追尋更光明前途。家人為了湊夠資金，不惜賣掉1英畝農田，並四處向親友借錢，沒想到潘卡吉才剛開始寄錢回家幫忙還債，短短幾個月內便命喪異鄉。
潘卡吉家人又指，希望能儘快把潘卡吉遺體運回家鄉，但他們負擔不起龐大運送費用，盼當地政府提供援助，並在網上籌措資金，好讓潘卡吉返回故鄉安葬。
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文章授權轉載自《香港01》
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