黑幫衝突不斷…瑞典青少年犯罪率創新高 專家：應提高刑責、對症下藥

瑞典青少年犯罪率攀至新高，街頭槍火衝突不斷！瑞典光上半年，就有超過40名15到17歲的青少年被起訴蓄意謀殺等重罪。對此，有部分專家認為，要提高青少年犯罪的刑責，才能達到嚇阻作用。另一方意見則指出，青少年犯罪的根源問題是槍枝與毒品氾濫，導致黑道吸收年輕人到街頭販毒，應對症下藥。

青年重罪率攀高

《衛報》報導，在瑞典，2023上半年就有42名15到17歲的青少年被起訴蓄意謀殺、傷害等重罪，相較2022年整年38名青少年遭起訴，顯見青少犯罪的狀況在瑞典日益嚴重。

《DailyMail.》報導，今年2月就有一名青少年因為爭奪地盤，拿衝鋒槍掃射斯德哥爾摩郊區的住戶。去年瑞典第三大城馬爾默一家購物中心也發生槍擊事件，造成1名男子傷重死亡，以及1名女子受傷住院。警方已逮捕1名涉嫌犯案的10多歲青少年，並推測此槍擊案應與當地幫派犯罪相關

亂世應用重典？

對此，政府近期宣布計畫，加強學校、社會服務與警政體系的資訊共享；加上警方也開始建立「介入集團暴力對策」（group violence intervention），如不斷更新警方犯罪地圖，以追蹤社會犯罪的分布，以擴大查緝。

部分意見指出，因為瑞典法律規定，法庭總會輕判未成年人犯下重案的狀況，所以黑幫總會吸收青少年為非作歹，所以應加重青少年的罰則，達到嚇阻的作用。

毒品氾濫才是根源

然而，青少犯罪專家崁亭表示，目前青少年的衝突，多集中於特定區域，且與毒品高度相關。政府應同時思考「槍枝與毒品氾濫」與「幫派拉攏青年」的議題。她解釋說，比起懲罰被拉攏去販賣毒品的兒童，重點應放在那些「向青少年購買毒品的人」。

此外，她也指出，瑞典黑道幫派組織從上而下組織嚴謹，主要都是有成年男性主導，並吸收大多數青少年或幼童販賣毒品，如果不根本性的解決黑幫的問題，「每當有個孩子被送入監獄或者在街頭被槍殺後，黑道接下來只是去招募一個新的青少年來犯罪」。

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