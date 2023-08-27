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萬病之灶！皮膚這狀況99%有健康問題 專家籲：保濕防曬不可缺

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
研究發現，民眾皮膚狀況要是比實際年齡正常的膚況還老上10歲的話，99%都有健康問題。專家則認為，防曬與保濕能有效預防皮膚出現光老化。路透
研究發現，民眾皮膚狀況要是比實際年齡正常的膚況還老上10歲的話，99%都有健康問題。專家則認為，防曬與保濕能有效預防皮膚出現光老化。路透

皮膚不健康竟是萬病之灶！研究發現，民眾皮膚狀況要是比實際年齡正常的膚況還老上10歲的話，99%都有健康問題。因為當身體無法應對發炎反應時，會釋放有害的化學物質，而皮膚又是人體最大的器官，一旦分泌過多化學物質，恐隨血液循環波及到大腦或心臟等其他器官。

專家建議，民眾平時可以靠著防曬，避免皮膚出現光老化的狀況，加上適當的保濕，讓水分形成阻擋紫外線的屏障。《sacbee》指出，適當的保濕能夠有效減少身體發生炎症，甚至有預防癡呆的作用。

紫外線是皮膚殺手

BBC》報導，隨著年齡增長，調整色素與生產膠原蛋白的細胞也會逐漸凋零，人體最大的器官──皮膚就會變得更薄、缺乏彈性或出現斑點。

但除了自然老化之外，紫外線也是造成皮膚老化的兇手，紫外線（UVA）的輻射會穿透皮膚的表皮，深入傷害到真皮層的細胞，進而出現如皺紋、失去彈性等「光老化」的狀況。

研究認為，人體的免疫系統會設法抵禦外在損害，並進行修復體內發炎的狀況，但隨著發炎超越了身體所能承受的負擔，人體就會過度反應，釋放出化學物質，對全身的細胞造成破壞。而「光老化」的作用，就如同在皮膚產生發炎反應，造成身體的負擔。

保濕防曬為要

日本醫學研究學者解釋說，因為自然衰老或紫外線，導致皮膚出現皺紋、病變或受損等症狀，就會釋放出化學物質，一旦分泌過多，就會導致受損狀況更加嚴重，形成惡性循環。

然而，皮膚作為人體最大的器官，一旦分泌出過量的化學物質，就有可能隨著血液系統波及到心臟或大腦等器官，結果就造成罹患心血管疾病、糖尿病或認知障礙的風險提高。

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