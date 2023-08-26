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吸毒女床戰中用狗頸圈勒斃情人 姦屍肢解砍頭辯「精神錯亂」

香港01／ 田中貴／報導
女被告曾和達默照片自拍，並在網上搜尋「達默迷人地出庭受審」字眼。（「Taylor Schabusiness」 facebook圖片）
女被告曾和達默照片自拍，並在網上搜尋「達默迷人地出庭受審」字眼。（「Taylor Schabusiness」 facebook圖片）

Netflix劇集《食人魔達默》還原連環殺人犯傑夫瑞達默（Jeffrey Dahmer）濫殺無辜的變態行為，現實中更出現模仿犯。美國一名曾和達默照片自拍、在網上搜尋「達默迷人地出庭受審」字眼的25歲女子去年懷疑受到毒品影響，和24歲情人發生性關係時，用狗項圈將他勒斃，繼而性侵和肢解遺體，女被告更在庭上襲擊其代表律師，陪審團用了30分鐘商討，即裁定她罪成，刑罰是終身監禁。

案件發生在威斯康辛州布朗郡綠灣，根據案情，25歲女被告泰勒（Taylor Schabusiness）和24歲死者沙德（Shad Thyrion）在中學時期已經相識，自此一直維持性關係，泰勒曾被醫生診斷患有躁鬱症，而且有吸食冰毒的習慣，她曾和達默照片自拍，並在網上搜尋「達默迷人地出庭受審」字眼。

案發前，泰勒因妨礙警員執行職務等罪名而被定罪，去年1月被判處3個月監禁，隨後相信獲得假釋，但腳上必須佩帶GPS追蹤器。

案發去年2月21日晚上9時許，兩人和一名朋友一起吸食大麻，隨後泰勒和沙德前往沙德母親住處，服用冰毒和其他毒品。正當兩人開始發生性關係，互相套上金屬狗頸圈進行前戲時，據了解，泰勒突然「發瘋」，並用狗項圈緊箍沙德，多次掐住對方頸部，即使他開始咳血，臉色發紫，她仍不放手，最終沙德倒斃床上。

泰勒姦屍後用菜刀肢解遺體，並將頭部放入水桶內，她則用沙德血液洗澡，去到翌日清晨，沙德母親回家發現兒子頭部，慌忙報警，警方經調查後拘捕泰勒，她一度承認「樂在其中」。

案件提堂後，泰勒一方試圖以精神錯亂為由提出無罪抗辯，但檢察官指出根據上述證據，案件可能有預謀，庭上更發生一段「小插曲」，泰勒雖然被鎖上手扣，但一度襲擊其代表律師，隨即被庭警制服。

最終陪審團用了30分鐘時間商討，裁定她一級故意殺人罪、殘害屍體罪和三級性侵犯罪罪成，泰勒依例面臨終身監禁。

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文章授權轉載自《香港01》

毒品 殺人 性愛 性行為

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