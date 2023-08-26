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新屋才剛買四年…日男遇疫情大砍薪「還不起貸款」忍痛賣房

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子好不容易買了房，卻因為疫情降薪忍痛拋售。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子好不容易買了房，卻因為疫情降薪忍痛拋售。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一般人在買房時，如果手上沒有那麼多現金，通常會採取房貸的方式，慢慢繳清高額的房價。然而，有一位日本上班族，卻因為疫情的關係打亂還款計畫，使得他在繳不出房貸的情況下，被迫放棄買好的房子。

根據日本媒體「現代新書」報導，一位化名松井康介的28歲男性，是一位建設公司的正職員工。他和妻子結婚之後，生下了兩女一男。為了一家人，他在四年前借了3000萬日幣的房貸（約相當於新台幣631萬元），以每個月支付9萬日幣（約相當於新台幣18936元）的方式，買了一間距離車站走路半小時內的房子。

住進新家之後，一家人非常和樂融融，歡笑聲不絕於耳。然而就在2020年疫情爆發後，松井的薪水卻嚴重下滑。原先他的薪資，一部分是包含前往建設現場辦公時的費用。然而，因為疫情不便與他人接觸的關係，使得現場辦公的機會越來越少。

因此，松井的薪水也因此調降，最低的時候甚至只剩下23萬日幣（約相當於新台幣48394元），和過去相比少了差不多三分之一。而因為景氣不佳的關係，公司也沒辦法做基本薪資的調整，使得松井雖然買了房，但四年後卻因為經濟的壓力下，又得把房子賣出去。

疫情 日本 上班族 買房

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