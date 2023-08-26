度假到一半臨時被通知「快回來上班」 看護師知內幕簡直氣炸

出外度假是一件讓人開心的事，但如果在假期當中，卻被工作的事情打擾，往往也很容易破壞心情。而被迫取消假期回去上班，更是讓人難以接受。近來日本媒體，就報導了這樣的爭議。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在四國的五十多歲女性看護師，十年前曾經在一間綜合醫院的小兒科就職。有一次她用累積的休假，和一家人去大阪來趟三天兩夜的旅程。由於是難得出來玩，她特別訂了最好的飯店，並且安排了要去看傑尼斯演唱會、大阪環球影城等行程。

然而，就在出遊的第二天，上司卻突然打電話給她，說因為有人得了流感的關係，所以人手不足，需要她緊急回來支援。她當然不願意臨時折返，可是上司卻一直打電話催她，最後還是抝不過，只好取消了接下來的住宿和行程返回，環球影城也沒有去到。

由於是臨時取消，使得飯店等費用都拿不到補償，損失將近20萬日幣（約相當於新台幣4萬2千元）左右。更讓她氣炸的是，原來並不是完全沒有人手，而是上司自己不想值夜班的關係，所以才會硬要她回來，而且也沒有打算要幫忙負擔損失，讓她更是難以接受。