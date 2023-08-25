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南韓又傳隨機攻擊事件！女子半夜散步 遭嫌犯從後方掐脖拖行

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓再傳一起女性攻擊案，一名女子半夜散步，遭嫌犯從後方掐脖襲擊。圖片來源／翻攝自SBS News Youtube
南韓再傳一起女性攻擊案，一名女子半夜散步，遭嫌犯從後方掐脖襲擊。圖片來源／翻攝自SBS News Youtube

繼首爾新林洞恐怖性侵案，南韓再傳女性攻擊事件。8月23日，全州市發生一起襲擊案，一名半夜散步的女子，被一名40歲男性從後方抓住脖子，試圖拖行至路邊草叢。

根據韓媒《News1 Korea》報導，8月24日，南韓各家媒體公開一則監視器畫面。一名女子夜間在沒有路燈、無人的街道上散步，嫌犯從後方大步追趕，並掐住女子的脖子，試圖將她拖到一旁的草叢中。女子奮力抵抗後，嫌犯才急忙逃離現場。

警方在獲報14小時後，於23日下午以強制猥褻罪緊急逮捕男子。考量受害女子的陳述，警方認為有必要拘留嫌犯，因此再以性侵未遂嫌疑申請拘捕令。然而，嫌犯在調查中否認嫌疑，並聲稱「當時精神狀況不佳，並沒有想性侵女子。」

南韓近期才發生新林洞公園毆打性侵30多歲女性致死案，僅一週後又傳出這起攻擊女性事件，令許多民眾感到十分不安。不少網友紛紛表示，「好可怕」、「之後不敢出門散步了」、「一直以為大韓民國算安全，最近到底怎麼了？」

消息指出，南韓過去三年內，平均每年就有1萬起犯罪事件在人煙稀少的道路發生，強制猥褻罪也從2021年的21件增加到去年的32件，整整增加了52%。然而，南韓登山道路大部分仍處於監控死角，因此針對制定相關對策的呼聲也越來越高。

南韓 性侵

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