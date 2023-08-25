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一對旅客將飯店物品偷光光 業者氣：房間只剩肥皂和洗髮精

聯合新聞網／ 綜合報導
英國威爾斯一對男女入住飯店，偷走房間內超多物品。圖片來源／Dolphin Hotel Restaurant Facebook
英國威爾斯一對男女入住飯店，偷走房間內超多物品。圖片來源／Dolphin Hotel Restaurant Facebook

英國威爾斯（West Wales）一家飯店發生偷竊案，兩名旅客將飯店房間搜刮一空，只剩浴室內的肥皂和洗髮精，嫌犯還對著樓梯間監視器微笑後逃之夭夭。店家清點後共損失200英鎊（約新台幣8000元），憤怒報警。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，一對男女通過訂房網站，在這間位於彭布羅克碼頭（Pembroke Doc）的海豚飯店（Dolphin Hotel）預訂了房間。8月19日晚間，這對男女抵達飯店，43歲的飯店女老闆娜塔莉（Natalie Newton）表示，「他們辦理入住時態度很友善，但我覺得有點奇怪，因為除了女生手上的手提包以外，他們沒有攜帶任何行李。」

娜塔莉說，隔天早上他們很晚才退房，但當工作人員進房清掃時，這對男女已經離開，留下空蕩蕩的房間。「當我們調閱監視器時，看到他們回車上拿好幾個空袋子，並將房內所有東西裝進去。」

這對男女共偷走了兩條浴巾、兩條擦手巾、一個電風扇、兩盞燈、水壺、茶罐、遙控器和一條有USB插頭的延長線等物品，僅留下浴室內的肥皂和洗髮精。娜塔莉生氣地說，「我簡直不敢相信，他們拿走了我為所有房間買的昂貴蓬鬆白毛巾！」

娜塔莉表示，女子訂房時雖然有留下手機號碼，但撥過去卻無人接聽。她將監視器畫面提供給警方，詳細描述了這對男女的長相，並將畫面發到社群媒體上，希望能盡快抓到犯人。警方則表示，目前正在進行調查。

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