東京巨蛋啤酒妹揭秘！「一天狂賣300杯」重點在眼睛要夠利

在日本職棒的賽事中，場邊經常有許多叫賣酒水的「啤酒妹」。當觀眾口渴時，不需要特別離座，就能找她們買飲料解渴。但想當好一位啤酒妹，可沒有那麼簡單，近來日本媒體，就訪問到一位獨具販售技巧的前啤酒妹，瞭解行業內的秘辛。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名佐佐木春香的前啤酒妹，過去曾經創下一天就賣出300杯啤酒的驚人紀錄。佐佐木分享，以在東京巨蛋晚間的比賽來講，東京四大啤酒公司各會派出30到40人到現場販售。不過並非所有球場都是如此，有的球場就只有兩家公司會派人而已。

佐佐木認為，最好賣的位置就在外野席，因為人數多機會也高。另外，有那種專門給顧客整季包下來的高檔座位，裡頭的客人常常都是熟面孔，而且還是年齡層偏高的有錢人。如果能夠讓對方滿意，基本上每次都能賣得出去，成為固定的收入來源。

至於如何掌握一般散客，關鍵則在「眼力」，瞭解到人流的動向。例如，在看到有五人一組的球迷，正在找尋座位時，就可以趁機接近他們。等到他們坐定位後，很可能就會馬上點飲料，這樣就能瞬間賣出五杯。接下來等個幾十分鐘後再回來，他們手上的飲料可能已經喝光了，有很高的機率會再加點。

另外在賣這些啤酒時，除了固定時薪之外，還有另外的抽成。佐佐木指出，在過去她工作時，以一杯800日圓的啤酒來講，賣出一杯可抽成34日圓（約相當於新台幣169元中抽成7元）。但如果賣超過一定數量，好比說超過一百杯，可能還會有額外的獎金。因此看到在比賽快結束時，非常拚命在叫賣的啤酒妹，很可能就是快要達標了。可見得為了競爭，啤酒公司也是下了不少心思。

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