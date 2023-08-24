見長者嗆「想看你父母長怎樣」…日女星出賣親爹引轟動 網抖：岳父不好惹

能和好友一起畢業看似極為簡單願望，卻不是每人都能願以嘗！馬來西亞有男生2年前因車禍離世，沒法和同學以及中學友人按生前約定一起畢業，近日正是他該屆學生的畢業禮，他的好友以及同學不只為他準備各種畢業禮物，其母也走出喪子之痛，戴上四方帽，代替愛兒完成他非常期待的畢業禮。

2023-08-24 21:17