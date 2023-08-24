情人節沒對象？「跟自己約會」成歐美新流行

七夕情人節剛過，有不少情侶特地安排外出用餐慶祝，不過其實根據主計處2022年統計，台灣30到34歲女性未婚率為49.7%，同齡男性的未婚率更高達64.3%。這股年輕男女晚婚的趨勢席捲全球，國外更開始流行一種叫做「Masterdating」的約會模式，單身男女自己一個人逛街、吃飯、看電影，就是要證明自己一個人也很好。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，「Masterdating」這個標籤光是在TikTok上就有160萬次觀看及使用次數。這個單字是由英文單字masterbate（自慰）和dating（約會）結合，用來形容「跟自己約會」的新流行。

美國一名23歲女子查普曼（Valerie Chapman）就在TikTok上分享，自己從15歲到現在已經跟自己約會100多次，而且認為這是最棒的生活調劑。

查普曼說，跟自己約會的時候就是去想去的餐廳，點自己想吃的東西，好好地善待自己。就算是只有自己一個人，她也不會打電話給其他人，因為「沒有人會希望約會對象在約會時跟別人講電話」。

約會教練諾比爾（Amy Nobile）受訪時表示，其實跟自己約會可以更了解自己的需求，知道哪些是會為自己帶來快樂，可以提升愛自己和自我同理（self-compassion）的能力。