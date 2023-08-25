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日男27歲「結婚生子買房」全達陣 卻遇泡沫經濟薪資卡關20年

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本上班族當初在泡沫經濟時就業，如今20年過去薪資幾乎沒漲。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本上班族當初在泡沫經濟時就業，如今20年過去薪資幾乎沒漲。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本在1990年代初期，因為泡沫經濟破裂，使得社會一下子進入蕭條狀態，還被稱作是「失落的十年」。與泡沫經濟前相比，如今日本的物價升高不少，薪資卻並沒有完全跟上，讓許多人叫苦連天。

根據日本媒體「現代新書」報導，一位化名小澤的55歲男性，當初在高中畢業後，就以正式員工的身分，找到一份汽車公司的工作。由於當是正值日本泡沫經濟顛峰期，他的薪水漲得很快，於是在22歲就結婚，並且生了兩女一男，並在27歲時成功買房。

正當他覺得往後也會一直這麼順利時，日本卻遇上泡沫破裂，景氣一下掉落谷底，也影響了小澤的待遇。過了二十年後的今天，他的基本月薪和當初相比，竟然只上升了五萬日圓（約相當於新台幣10546元）而已。為了應付家中的開銷，他只好拚命工作，經常加班到半夜，為的就是多賺點錢。

更糟的是，小澤在45歲時，發現得了胃癌。雖然因為及早察覺，因此得以痊癒，但是體力卻大不如前，也沒辦法再負擔繁重的工作了。如今的他工作二十多年，年薪卻只有500萬日幣（約相當於新台幣105萬元）多一點而已，只得讓老婆也去接派遣的工作，勉強維持小孩的學費。

日本 薪資

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