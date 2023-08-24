影／帶4月大寶寶打耳洞還PO網 辣媽遭網友圍剿

加拿大一名年輕媽媽帶著才4個月大的寶寶去打耳洞，還將過程拍影片po上網，結果遭網友罵翻，認為這麼做「太殘忍」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名辣媽珊迪（Sandy）其實已經是3個孩子的媽，因為她自已也是小時候就被爸媽帶去打耳洞，因此她便決定帶4個月大的女兒去打耳洞。

她表示，之所以會這麼早就帶女兒去打耳洞，是因為孩子還小，比較不會觸碰或拉扯耳朵。她在帶女兒去打洞之前有詢問專業的穿洞師，對方說自己曾幫才幾天大的嬰兒打過耳洞，不過珊迪還是決定要等到寶寶4個月大再打洞。

珊迪說自己當下很緊張，要用手把寶寶的頭固定住，而且也捨不得看到寶寶哭，所以不停在心中默禱。其實寶寶一開始完全不知道發生了什麼事，一直到打洞以後才開始哭，不過珊迪說寶寶的兩個哥哥立刻上前安慰她，所以後來寶寶很快就恢復了。

雖然有不少網友支持珊迪的決定，但也有不少人批評，認為應該讓孩子長大懂事後再自己做決定，有網友說自己是16歲跟爸媽討論後才去打洞，也有人認為珊迪讓這麼小的寶寶打洞很殘忍，更有人批評她根本是為了吸引點閱率才這麼做。