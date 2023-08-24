快訊

「2024太重要」闖侯友宜本命區 郭台銘高喊：我出來選大家挺我

影／帶4月大寶寶打耳洞還PO網 辣媽遭網友圍剿

聯合新聞網／ 綜合報導
珊迪帶4個月大的女兒去打耳洞遭網友批評。圖擷自每日郵報
珊迪帶4個月大的女兒去打耳洞遭網友批評。圖擷自每日郵報

加拿大一名年輕媽媽帶著才4個月大的寶寶去打耳洞，還將過程拍影片po上網，結果遭網友罵翻，認為這麼做「太殘忍」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名辣媽珊迪（Sandy）其實已經是3個孩子的媽，因為她自已也是小時候就被爸媽帶去打耳洞，因此她便決定帶4個月大的女兒去打耳洞。

她表示，之所以會這麼早就帶女兒去打耳洞，是因為孩子還小，比較不會觸碰或拉扯耳朵。她在帶女兒去打洞之前有詢問專業的穿洞師，對方說自己曾幫才幾天大的嬰兒打過耳洞，不過珊迪還是決定要等到寶寶4個月大再打洞。

@sandydhandamua

My Baby got her ears pierced today 🎀💖💎 #merlenorman #momsoftiktok #momlife #fyp

♬ Funny Song - Cavendish Music

珊迪說自己當下很緊張，要用手把寶寶的頭固定住，而且也捨不得看到寶寶哭，所以不停在心中默禱。其實寶寶一開始完全不知道發生了什麼事，一直到打洞以後才開始哭，不過珊迪說寶寶的兩個哥哥立刻上前安慰她，所以後來寶寶很快就恢復了。

雖然有不少網友支持珊迪的決定，但也有不少人批評，認為應該讓孩子長大懂事後再自己做決定，有網友說自己是16歲跟爸媽討論後才去打洞，也有人認為珊迪讓這麼小的寶寶打洞很殘忍，更有人批評她根本是為了吸引點閱率才這麼做。

耳洞 嬰兒

延伸閱讀

領錯遺體直接火化 葬儀社「燒錯人」挨告索賠530萬

女兒趁爸媽出門開趴差點把家燒了 母回家一看氣炸

影／離奇！路上飛來長矛刺穿擋風玻璃 女駕駛幸運撿回一命

鬆餅不幫客人放鮮奶油 法國迪士尼員工為此遭解僱怨：都罷工害的

相關新聞

日本過勞死悲歌！單月加班207小時 住院醫連3月沒休假走絕路

日本去年傳出一名年輕醫生在一個月內加班超過200小時，累出憂鬱症之下選擇輕生。家屬近日召開記者會，呼籲當局正視醫界過勞問...

影／帶4月大寶寶打耳洞還PO網 辣媽遭網友圍剿

加拿大一名年輕媽媽帶著才4個月大的寶寶去打耳洞，還將過程拍影片po上網，結果遭網友罵翻，認為這麼做「太殘忍」。

日本東京都政府5萬職員 獲准用ChatGPT執行業務

日本東京都政府已允許各政府機關約5萬名職員，利用生成式人工智慧ChatGPT的技術執行業務，從23日開始施行，並針對如何...

車內伸魔爪！女教師疑似性侵14歲男童 檢方提交新證據

美國紐約皇后區一名女教師捲入性侵風波，疑似長期性侵14歲男學生，在車內強制學生發生性行為，被以涉嫌性侵、性犯罪和傷害17歲以下兒童等罪名逮捕。

毛骨悚然！他「新招」破解獨居女住家密碼 偷裝監視器還設GPS定位

現代社會，因為學業、工作等原因選擇獨居的人不在少數，網路上也有許多人分享獨居者該如何防範有心人士。不過，會學習進步的並不只有一般人，犯罪者的作案手法也同樣會日益更新。近日在日本發生的一起「用特殊顏料破解門鎖密碼」事件便讓許多網友感到毛骨悚然，「這該怎麼防？」。

科技讀心術！AI代替發聲、做表情 讓一名中風患者重拾交流

紐約時報報導，腦神經領域最新實驗取得重大里程碑，首次利用人腦植入物轉譯大腦訊號直接合成文字語言，並透過人工智慧（AI）虛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦