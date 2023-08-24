巴西冬季熱浪 氣溫飆破攝氏32度

地處南半球的巴西雖正值冬季，但現正經歷熱浪侵襲，大都會聖保羅的氣溫有望打破8月以及2023年的最高溫紀錄。

法新社報導，根據巴西國家氣象局（Inmet）數據，擁有1150萬人口的拉美最大城聖保羅，居民對較往常8月平均氣溫高出近10度的攝氏24.5度已感訝異。

然而聖保羅今天氣溫更一口氣衝上攝氏32.3度，逼近今年1月16日夏季的攝氏32.5度，直追1952、1955年8月31日的攝氏33.1度官方所載8月最高溫紀錄。

自1943年以來開始記錄氣溫的國家氣象局警告，24日的氣溫有可能打破歷年8月和2023年高溫紀錄。

專家表示本月不尋常的天氣，是盤旋於巴西上空大量乾熱空氣所致。這種造成溫度升高的氣團，是因為聖嬰現象和人類活動導致的全球暖化形成。

國家氣象局氣象學家蘇薩（Cleber Souza）說：「今天，巴西某些地區或城市的氣溫比平均氣溫高5度。」

蘇薩也警告，巴西中西部馬托格羅索（MatoGrosso）的高溫恐達攝氏41度，巴西北部和東北部則接近40度。