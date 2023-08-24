大學生車禍離世！親友現身畢業禮 母代子戴四方帽：你今天畢業了
能和好友一起畢業看似極為簡單願望，卻不是每人都能願以嘗！馬來西亞有男生2年前因車禍離世，沒法和同學以及中學友人按生前約定一起畢業，近日正是他該屆學生的畢業禮，他的好友以及同學不只為他準備各種畢業禮物，其母也走出喪子之痛，戴上四方帽，代替愛兒完成他非常期待的畢業禮。
馬媒報導，男生何康維於2019年入讀拉曼大學（ Universiti Tunku Abdul Rahman，UTAR ）金融系，可惜2年前因車禍與世長辭。日前拉曼大學舉辦第37屆畢業典禮，即是何康維同屆同學的畢業禮。
他生前曾和中學好友劉凱偉和陳家曦承諾一起上大學，一起畢業，雖然如今無法兌現諾言，不過劉凱偉同樣就讀拉曼大學，所以他們準備了不少畢業禮物和花束，包括印有何康維樣子的抱枕及畢業禮盒。而何康維的同學也窩心地製作了「畢業證書」給他，眾人在禮堂外的湖邊公園拍照留念。
何康維無法親身出席畢業禮，他的母親劉心怡戴上四方帽代子出席，她手持兒子身穿畢業袍的人像抱枕，以及拉曼大學的「畢業證書」，以特別方式慶祝原本屬於兒子的畢業禮，象徵他與好友一起畢業。
馬媒指，劉心怡共育有3個孩子，何康維排行第二，愛兒突然離世讓她心碎，如今回憶起母子生活點滴，仍是眼泛淚光。何母接受傳媒訪問時指，兒子生前十分期待大學畢業禮，可惜未能如願，不過看見大家精心為他準備的禮物，知道其好友沒有忘記他，也很欣慰，也將會到兒子靈位前告訴對方「你今天畢業了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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