車內伸魔爪！女教師疑似性侵14歲男童 檢方提交新證據

美國紐約皇后區一名女教師捲入性侵風波，疑似長期性侵14歲男學生，在車內強制學生發生性行為，被以涉嫌性侵、性犯罪和傷害17歲以下兒童等罪名逮捕。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，8月22日，一位已婚女教師梅麗莎（Melissa Rockensies）被指控性侵一名14歲男學生，遭警方逮捕。然而梅麗莎不承認犯行，並在當晚無保釋放。

隔日，檢方提出梅麗莎在車內性侵學生的新證據。但梅麗莎的丈夫威廉（William Rockensies）聲稱，「我的妻子是無辜的，她是三個孩子的母親，她很愛她的孩子。」

梅麗莎任職於科羅納藝術科學學院（Corona Arts and Sciences Academy），根據起訴書內容，當時梅麗莎是受害學生的教師和輔導員，她與男學生在學校附近、車上見面，並在兩個月後開始性侵這名男學生。

檢方稱，梅麗莎從去年7月開始，在社群軟體Instagram上向受害學生發送色情訊息，兩人的對話紀錄中詳細描述了他們的性關係。消息更指出，從去年10月一直到今年7月，梅麗莎「每週至少一次」與男學生強制發生性行為。

警方表示，梅麗莎在今年7月初向校長舉報，這名男學生威脅她，如果不交出5000美元（約新台幣16萬元），就要開槍殺死她和她的小孩，但學生試圖勒索她的原因仍在調查中。

幾天後，這名學生將自己與梅莉莎的Instagram聊天室截圖寄給校長，並指控梅麗莎強迫自己與她發生性關係，校長隨即與市教育廳報告此事。

校方表示，「目前梅麗莎已被調離學校，若罪名成立，學校將解僱梅麗莎。」