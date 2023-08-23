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女兒趁爸媽出門開趴差點把家燒了 母回家一看氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
女兒偷開派對後，浴缸不只有刀、雞蛋等異物，家具還被燒壞。圖擷自每日郵報
女兒偷開派對後，浴缸不只有刀、雞蛋等異物，家具還被燒壞。圖擷自每日郵報

英國一名女子在社群平台上抱怨女兒趁自己外出不在家時開趴，結果女兒的朋友又邀來其他男生，最後把家裡弄得一團亂，甚至連部份家具都被燒毀。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的媽媽在TikTok上發影片，表示自己跟丈夫週末出去度假，女兒說要邀幾個同性朋友來家裡玩，沒想到最後變成「轟趴」，家裡被搞得一蹋糊塗。

這名媽媽在影片中說，女兒在週日傳訊息坦承「事情大條」，說等爸媽回家後希望能跟爸媽談談。她回到家後發現廚房地板有嘔吐物、內衣褲被翻過、有滅火器粉末噴灑的痕跡，甚至還有家具被燒壞。

女兒宣稱原本只有邀同性朋友，但她們又找來一些不認識的男生，這些人把浴缸放滿泡泡，把手機、刀子、半熟的雞蛋等奇怪的物品丟進浴缸裡，拿打火機跟芳香劑噴著玩造成家具燒壞，又用滅火器亂噴讓家裡都是白色粉末。

不過這名媽媽在影片強調，女兒有試著清理，「這個派對不能代表我女兒」，會造成混亂「是因為邀請來的都是不熟的新朋友」。媽媽這種「都是別人帶壞我小孩」的態度也引來網友批評，有網友認為女兒不尊重父母，沒經過爸媽同意就開趴，本來就應該負部份責任，也有網友說就是爸媽的態度造成女兒沒責任感。

@resolutera

#party #teen #houseparty #rant #cleaningtiktok #parents

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英國 派對 TikTok

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