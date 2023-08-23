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鬆餅不幫客人放鮮奶油 法國迪士尼員工為此遭解僱怨：都罷工害的

聯合新聞網／ 綜合報導
因為不肯幫客人在鬆餅上加鮮奶油等配料，讓男子遭迪士尼解僱。示意圖／ingimage
因為不肯幫客人在鬆餅上加鮮奶油等配料，讓男子遭迪士尼解僱。示意圖／ingimage

只因不幫客人在鬆餅上加鮮奶油等配料，一名員工就遭到巴黎迪士尼解僱，不過該名員工宣稱背後的真實原因是「法國罷工」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，20歲的塔布羅（Loris Taboureau）原本在巴黎迪士尼的餐車攤位工作，負責販賣格子鬆餅。通常客人可以選擇用花生醬或鮮奶油當配料，不過塔布羅說有一名顧客堅持兩種都要加，而且還要多加棉花糖。

塔布羅表示，這名客人之所以會這樣要求，是因為排在他前面的「客人」加了所有的配料，因此就要求比照前面的客人一樣的配料，但塔布羅說前面的「客人」是在那邊工作的同事，所以才會給他特別配料。

塔布羅說自己是遵守規定才拒絕後面的客人，因為如果他開先例讓這位客人什麼都加，那後面的客人也都會要求所有配料都要加。不過這起事件發生後，客人向園方抱怨認為塔布羅態度不佳，而他也因此遭到解僱。

塔布羅對此十分不滿，他認為自己是因為參與今年年初的罷工才遭到解僱。原來今年年初有不少員工發起罷工，要求年薪增加2400歐元（約8.3萬台幣），塔布羅也參與了罷工，而且剛好被當地媒體拍到還公開名字。

巴黎迪士尼發言人針對此事不願發表任何意見，不少網友則認為是塔布羅自作自受，如果他不在工作時讓同事有特殊待遇，就不會衍生後續的爭議。

法國 迪士尼 罷工

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