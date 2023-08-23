一犯錯就被炎上！社群平台改變問責方式 公眾人物被要求火速道歉

藝人們因為歌詞出現歧視、或劇組身陷性騷擾風波，都引發粉絲在網路進行砲轟，這些公眾人物也都會透過社群平台火速道歉！然而，專家表示，由於公眾人物在社群平台與紛絲的互動愈來愈密切，使得社會大眾對道歉的要求更高，更容易不買單其輕易的道歉。

社群逼名人火速道歉

《外媒》報導，真人秀節目《Below Deck：Down Under》的演員們最近在個人帳號上就拍攝期間發生的性騷擾事件道歉。南韓女團aespa也曾因為唱出了帶有種族歧視的單字，引發爭議，團員隨後在推特上以全英文道歉。

但《BBC》報導，社群平台的出現，已經漸漸改變粉絲與明星之間的互動，只要明星或知名人物犯錯，就會遭到民眾群起而攻之，例如婚外情、種族歧視或犯罪行為，都會遭到圍剿，這也導致明星必須要火速道歉回應，以平息輿論。

長期關注社群「道歉文化」的專家英格爾表示，這意味著，明星已經沒有時間透過公關團體來好好思考如何道歉，且在社群平台快速道歉，有時候比起生硬的新聞稿更有誠意，也能更有效喚回明星與粉絲的關係。

民眾仍不願買單

美國匹茲堡大學社會心理學系教授舒曼說，社群平台已經創造一個「問責」的平台，在公眾人物於社群公開自己生活時，也受到數百萬雙眼睛的檢視。但有時候也會看到「名人做出了糟糕的道歉，造成了反效果」。

然而，舒曼指出，但公眾人物道歉變得愈來愈頻繁，且民眾都知道，明星道歉的一部分原因出於挽留粉絲、或者是在向贊助商致歉，都導致了這些道歉變得愈來愈不真誠，民眾也更不願意買單。

有專家也分析說，儘管如此，社群上的道歉也並非沒有意義，雖然民眾對道歉已經感到疲乏，但還是有些能打動人心的真摯說明，可以作為借鑑，畢竟認錯仍有助於社會建立是非觀念。

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