印度校長上班慘遭車撞身亡 「駕駛無視2度輾過」影片引眾怒

印度在本月21日上午發生了一起駭人車禍，當時一名55歲男子正騎著機車，卻遭後方一輛校車直接撞上，前輪輾過該名男子後卻沒停下仍繼續行駛，緊接著後輪再度輾過，導致男子當場身亡，該校車司機則肇事逃逸，而案發經過也全程被路邊的監視器紀錄下來。

根據《自由新聞日報》（The Free Press Journal）的報導，遭撞男子阿爾溫德（Arvind Kumar Upadhyay）為邦巴利亞縣一所初中校長，當時他正騎車前往學校，卻遭後方校車撞上，他先是被捲入車底遭前輪輾過，一旁民眾趕緊上前呼喊司機表示他撞到人了，不料校車卻絲毫未減速，導致後輪又再一次輾過校長。

影片曝光後，在當地引起譁然，民眾在推特上發文表示，這根本不是意外，而是謀殺，當時校車的速度並沒有很快，騎士本可以獲救的，但司機在前輪輾過後竟完全沒注意到，後輪又再次輾過，離譜的是之後還逃跑了。網友紛紛氣憤留言，「太可怕了，人怎麼可以這麼殘忍？」、「他是個活生生的人！」、「這是多麼不人道的行為」。

事發過後，案發現場聚集了許多民眾。警方在接到消息後便立即趕往現場，並將當場身亡的校長屍體送走，以便後續調查，而校長的家人在接獲消息後也急忙趕到了現場，對這場突如其來的悲劇感到悲痛不已。