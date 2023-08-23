情侶約會被開槍襲擊 男友逃跑後20歲女子遭綁架殺害
美國加州日前發生綁架案，一名20歲女子安德莉亞（Andrea Vazquez）與男友在公園遭到隨機槍擊，女子疑似被綁架，下落不明。最新消息指出，警方已經找到安德莉亞屍體，並逮捕嫌犯加布里爾（Gabriel Esparza）。
根據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生在8月20日凌晨洛杉磯惠蒂爾市（Whittier）當地公園。安德莉亞與男友當時在車上，突然一名槍手靠近他們，並朝他們的方向開槍攻擊。
遭到襲擊後，男友為了躲避子彈而逃離現場，但當他回來時，卻發現車附近有血跡，安德莉亞也消失了。
安德莉亞家人擔心她遭到槍手綁架，追蹤她的手機後，發現她最後出現地點在莫雷諾谷（Moreno Valley），並且焦急地在Facebook上發布尋人啟示，希望能儘速找到安德莉亞。
經過一天的搜索，於21日晚間，警方發現安德莉亞陳屍在一片空地，並以謀殺罪和綁架罪逮捕20歲男子加布里爾。嫌犯被羈押，不得保釋，將移交至洛杉磯市地方檢察官辦公室，目前全案仍在調查中。
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