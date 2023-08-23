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挑戰月球南極 印度太空計畫做好著陸萬全準備

中央社／ 印度班加羅爾22日綜合外電報導

印度今天為最新一次登月嘗試做好萬全準備，若成功在月球南極附近著陸，成就將超越全球任何一個太空計畫，寫下歷史新頁。

法新社報導，「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）預計將於印度當地時間22日晚間6時（格林威治時間12時30分）過後不久，在鮮少探索的月球南極附近登陸，若成功，對任何太空計畫來說都將是世界第一的壯舉。

印度上一次於2019年的登月計畫以失敗收場，這回最新任務登場的前幾天，俄羅斯近50年來第一場月球任務原本同樣計劃在月球南極附近登陸，卻在接近目標時墜毀。

前印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K.Sivan）表示，太空船登陸艇傳回來的最新照片都在在顯示，這趟行程的最後階段將會成功。

席萬昨天向法新社表示：「這多少鼓勵了我們，讓我們有信心能毫無問題的達成登陸任務。」

4年前的登月任務中，印度科學家在登陸器預計著陸前不久與其失去聯繫。席萬補充表示，印度太空研究組織已從失敗中汲取教訓並做出修正。

他說：「月球飛船3號將更加堅固。我們有信心，預料一切都會順利進行。」

搭載月球飛船3號的火箭於約6週前在成千上萬歡呼的民眾前發射升空，但比1960和1970年代的阿波羅任務花了更久時間才抵達月球，當時阿波羅任務僅在短短幾天內便抵達月球。

印度使用的火箭比美國當時使用的火箭威力要小得多，月球飛船3號是靠先繞行地球數次來增加速度，再進入月球軌道展開為期1個月的行程。

登陸器「維克藍」（Vikram）上週與月球飛船3號脫離，且自8月5日進入月球軌道以來便持續傳回月表的影像。「維克藍」在梵文中的意思是「英勇」。

印度的太空計畫預算相對較低，但自2008年將國家第一具探測器送入月球軌道以來，規模和動力均已大幅成長。

印度最新這次的月球任務耗資7460萬美元（約新台幣24億元），遠低於其他國家，也證明了印度在太空工程方面的節省。

印度 太空 南極

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